Экс-чемпион мира рассказал, какой будет карьера Усика в супертяжах

Бывший чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Владимир Сидоренко рассказал о том, как он видит выступления в супертяжелом весе абсолютного чемпиона в тяжелом дивизионе Александра Усика.

Александр Усик

"Я бы хотел напомнить любителям бокса, что Саша не первый раз выступает в супертяжелом весе. Он в "Украинских атаманах" выступал в супертяжах и перебил там всех. Пусть эту историю вспомнят и поднимут бои. Он был мощнее, был быстрее, был на ногах лучше всех супертяжей. Он побил всех в этой версии, поэтому для него этот бой — это уже не новое, а то, что он делал. Сейчас Усик наберет массу, будет отрабатывать возможные комбинации — это только плюс. Я думаю у него большое будущее в супертяжах. Есть вероятность того, что он тоже заберет все пояса", — цитирует Luckypunch.net Сидоренко.

Ранее промоутер Усика Эдди Хирн заявил о срыве подготовки к бою с россиянином Александром Поветкиным.

Отмену переговоров по поединку Усик — Поветкин подтвердил и промоутер "Русского Витязя".

18 мая Усик и Поветкин могут выступить на одном вечере бокса, но не против друг друга. Соперником Усика как раз и может стать камерунский супертяж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), а соперником Поветкина — американец Майкл Хантер-младший (16-1, 11 КО).

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