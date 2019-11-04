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4 ноября • обновлено в 20:11
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Джошуа – Руис 2: прогноз на чемпионский матч-реванш

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Британец Энтони Джошуа считается явным фаворитом повторного боя с мексиканским чемпионом супертяжелого веса Энди Руисом.

Поединок состоится в аравийском Эр-Рияде 7 декабря. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Руис 2. Ориентировочное начало – в 23:00 по киевскому времени.

Поставить на победу Джошуа можно с коэффициентом 1,36. Ничья оценивается котировкой 34,00. А показатели на успех мексиканца достигают уровня 3,00. При этом аналитики практически не сомневаются, что поединок завершится досрочно. Ставки на соответствующее событие принимаются с котировкой 1,22.

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Джошуа – Руис

Джошуа – Руис

Напомним, Энтони Джошуа сенсационно проиграл Энди Руису в начале лета, потеряв титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IFB). Мексиканец совершил один из самых грандиозных апсетов года, добыв победу 1 июня техническим нокаутом в седьмом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцу Александру Усику бросили дерзкий вызов, призвав его присоединиться к реваншу Джошуа – Руис.

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Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персоны
Энтони Джошуа Энди Руис-младший
Место
ОАЭ
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