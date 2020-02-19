"Должны выяснить": Емельяненко показал видео перед спаррингом с Кадыровым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео, на котором он и его следующий соперник политик Рамзан Кадыров идут на спарринг.

"Идем боксировать, а то никто не поверит. Конечно, идем, мы же чемпионы. Но мы еще должны выяснить, кто из нас чемпион, правда вы об этом не узнаете, к сожалению. Это будет для вас тайной. Ахмат – сила!" – говорят на видео, опубликованном в Instagram, Емельяненко и Кадыров.

Рамзан Кадыров и Александр Емельяненко MSN.com

Напомним, что бой между бойцом MMA и главой Чечни, который должен состояться по правилам бокса, запланирован на 2020 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рамзан Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко в пятом раунде своим единственным и первым ударом в поединке.

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