"Долбанный турнир!" Промоутер Гвоздика выступил с резким заявлением

Промоутер украинца Александра Гвоздика Боб Арум не разрешит своему подопечному участвовать во Всемирной боксерской суперсерии.

Компания Top Rank, которой руководит Арум, имеет контракты с тремя чемпионами полутяжелого веса и не заинтересована в проведении такого турнира.

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Александр Гвоздик Top Rank

"Нам не нужен турнир. У нас достаточно хороших полутяжей, чтобы проводить отличные бои без суперсерии. Мы никому не отдаем наших бойцов, чтобы они бились на другой платформе в каком-то долбанном турнире. Рады заключить сделку для бойца с трансляцией на другой платформе, это нормально. Сейчас думаем над матчами для наших полутяжей осенью", – сказал Арум в интервью Boxing Talk.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский чемпион Сергей Ковалев рассказал о переговорах по поводу организации суперсерии в полутяжелом весе, которая смогла бы определить абсолютного чемпиона мира в дивизионе.

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