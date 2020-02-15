"Докапываетесь?" Кличко ответил на вопрос о камбэке

Легендарный Владимир Кличко заявил, что не строит планов по поводу своего возвращения на профессиональный ринг.

При этом бывший чемпион мира в супертяжелом весе не исключает того, что возобновит свою карьеру.

"Вернусь ли я? Вы ко мне докапываетесь? Каждый меня спрашивает: "Когда ты вернешься? Когда ты вернешься?" – Если я вернусь, то сделаю это не для того, чтобы вырубить кого-то. Я вернусь, чтобы побить рекорд. Я действительно это сказал?! Еще раз: нет никаких планов возвращаться. Я занят своей жизнью и всем остальным, поэтому посмотрим, что произойдет", – приводит слова Кличко The National.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко намекнул на свое возвращение в ринг, заявив о готовности провести матч-реванш с Тайсоном Фьюри.

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