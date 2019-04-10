"До сих пор хочу": Ломаченко сделал признание

Украинский чемпион Василий Ломаченко продолжает верить в том, что ему удастся провести бой с американцем Майки Гарсией.

Наш соотечественник, который 12 апреля проведет защиту поясов WBA и WBO, также отметил, что намерен стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

"Мне нравятся хорошие и увлекательные поединки. Я хочу наслаждаться во время боя. Все мои поединки приносили удовольствие. Я до сих пор хочу боя с Майки Гарсией, 100%, но все зависит от Майки. Может ли он опуститься в весе? Не знаю. Но если он сможет вернуться в легкий вес, то я хочу драться. Моя цель – объединить пояса, я хочу пояса IBF и WBC. Я хочу войти в историю бокса, как великий чемпион", – цитирует Ломаченко XSPORT.

Василий Ломаченко Top Rank

Напомним, Майки Гарсия потерпел первое поражение в карьере, уступив Эрролу Спенсу. При этом желанный соперник Ломаченко поднялся на две весовые категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ стало известно, сколько Василий Ломаченко получит за поединок против британца Энтони Кроллы, который пройдет 12 апреля.

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