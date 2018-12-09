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''До момента'': Педраса отреагировал на бой с Ломаченко

6.4тЧитать материал на украинском

Пуэрториканский боксер Хосе Педраса заявил, что гордится тем, как прошел его бой против украинского чемпиона Василия Ломаченко. Теперь уже бывший обладатель титула сильнейшего по версии Всемирной боксерской организации (WBO) отметил, что ему удалось пройти всю дистанции против выдающегося соперника.

''До момента'': Педраса отреагировал на бой с Ломаченко

"Я очень рад тем, что показал сегодня. Я прошел 12 раундов с лучшим бойцом в мире. Я точно знал против кого вышел в ринг. Думаю, это был близкий бой до момента с нокдаунами. Сейчас, в конце дня, я горжусь тем, что сделал", – приводит слова Педрасы New York Times.

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Ломаченко - Педраса: лучшие моменты боя

Напомним, Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу единогласным решением судей – 119:107, 117:109, 117:109.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко заявил о желании встретиться с американцем Майки Гарсией.

Читайте все новости по теме "Ломаченко - Педраса" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Педраса
Персоны
Хосе Педраса ГонсалесВасилий Ломаченко
Место
СШАНью-Йорк
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