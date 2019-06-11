Дебют в хевивейте: Гассиев возвращается в ринг после избиения Усиком — назван соперник

Российский боксер Мурат Гассиев 27 июля проведет свой дебютный бой в супертяжелой весовой категории.

В американском Арлингтоне дагестанский боец сразится с американцем польского происхождения Джои Давейко, который, по слухам, отправил в нокаут британца Энтони Джошуа во время его подготовки к битве с Энди Руисом, сообщает Boxing Scene.

Мурат Гассиев WBSS

Для Гассиева дебютный бой в хевивейте станет первым за последний год после того, как россиянин разгромно проиграл Александру Усику в финале Всемирной суперсерии бокса. "Я всего лишь хочу драться. Мне нужны большие бои. Мне 25 лет, и у меня есть еще время, но я хочу участвовать в крупных боях", – прокомментировал ситуацию Гассиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Эдди Хирн заявил о том, что украинец Александр Усик свой дебютный поединок в супертяжелой весовой категории проведет в сентябре.

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