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Далакян – Леброн: где смотреть онлайн чемпионский бой украинца

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Непобедимый украинский боксер Артем Далакян в субботу, 15 декабря, проведет вторую защиту чемпионского пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в наилегчайшем весе. 31-летний днепрянин в столичном КВЦ "Парковый" сразится с представителем Доминиканской Республики Грегорио Леброном. Ориентировочное время начала поединка – в 23:00.

Увидеть бой четвертого на сегодня украинского чемпиона мира можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале XSPORT. Напомним, чемпионами мира среди боксеров-профессионалов кроме Артема Далакяна являются Александр Усик (тяжелый вес), Александр Гвоздик (полутяжелый вес) и Василий Ломаченко (легкий вес)

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Далакян – Леброн: где смотреть чемпионский бой

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук добыл 12 подряд побед нокаутом на профессиональном ринге.

Персона
Артем Далакян
Место
УкраинаКиев
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