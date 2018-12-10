Далакян – Леброн: где смотреть онлайн чемпионский бой украинца

Непобедимый украинский боксер Артем Далакян в субботу, 15 декабря, проведет вторую защиту чемпионского пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в наилегчайшем весе. 31-летний днепрянин в столичном КВЦ "Парковый" сразится с представителем Доминиканской Республики Грегорио Леброном. Ориентировочное время начала поединка – в 23:00.

Увидеть бой четвертого на сегодня украинского чемпиона мира можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале XSPORT. Напомним, чемпионами мира среди боксеров-профессионалов кроме Артема Далакяна являются Александр Усик (тяжелый вес), Александр Гвоздик (полутяжелый вес) и Василий Ломаченко (легкий вес)

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук добыл 12 подряд побед нокаутом на профессиональном ринге.