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22 марта • обновлено в 16:12
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Джоша Тэйлора сняли с самолета из-за шутки Билли Джо Сондерса про коронавирус

1.6т
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Чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в первом полусреднем весе Джош Тэйлор и его тренер Бен Дэвисон были сняты с рейса Лас-Вегаса - Нью-Йорк после звонка об инфицировании коронавирусом.

Джош Тэйлор

Джош Тэйлор

boxanalitika.ru

Таким образом над боксером решил подшутить его коллега, чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс

Сондерс отметил, что действительно подозревал у Тэйлора и Дэвисона коронавирус, но в итоге согласился извиниться за свои действия.

"Мне очень стыдно, что я смеялся над всем этим. Среди друзей это, возможно, и не страшно, но до внимания других людей подобные инциденты доходить не должны. Мне жаль, я приношу свои извинения", — заявил Сондерс в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Криштиану Роналду снял видео для всех родителей мира о необходимости тщательно следить за чистотой рук у детей в период пандемии коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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