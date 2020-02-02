Обладатель титула WBO Global Васиру Мохаммед (12-0, 11 КО) из Ганы добыл яркую победу над ветераном из Бенина Джоном Амузу (22-2, 20 КО).

Поединок во втором легчайшем весе на Bukom Boxing Arena в Аккре завершился в четвертом раунде. Местный боксер прижал оппонента к канатам и мощнейшими ударами буквально зарубил его. Несмотря на тотальное превосходство ганца, судья долго время не останавливал встречу, позволяя буквально убивать Амузу.

Лишь когда тот повис на каната и свалился на канвас ринга, рефери решил вмешаться.

Новости Боксер встал с нокдауна и зубодробительным нокаутом выиграл кровавый бой

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боксер Клэй Коллард (6-2-3, 2 КО) добыл эффектную победу нокаутом над 19-летним соотечественником Рэймондом Гуахардо (5-1, 4 КО).

На ринге отеля Inn of the Mountain Gods, в Руидозо, штат Нью-Мехико, США, бойцы уже с первых секунд устроили яркий размен ударами, справедливо претендуя на номинацию "раунд года".

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