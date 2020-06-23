Бывший спарринг-партнер Ломаченко и Лопеса предсказал, как пройдет бой

Непобедимый боксер и чемпион WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон (14-0, 8 КО), который участвовал в спаррингах и с Василием Ломаченко, и с Теофимо Лопесом, заявил, что у американца есть шансы только в первых раундах боя.

"Это будет очень непростой бой для Теофимо, несмотря на то, что он является отличным боксером. Он силен, резок, умен и обладает мощью. Мне кажется, что самой интересной частью их поединка будут первые три-четыре раунда. Теофимо может словить Ломаченко хорошим ударом. После этого преимущество будет на стороне украинца, поскольку он более опытен и прошел через многое. В бою против Линареса он был отправлен в нокдаун, но встал и выиграл поединок", – поделился своим мнением Стивенсон в интервью на YouTube-канале EsNews.

Напомним, ранее известный промоутер Боб Арум, который ведет дела обоих боксеров, заявил, что сейчас проведение боя между Ломаченко и Лопесом планируется на 19 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, обладатель пояса WBA International во втором полулегком весе Джон Джо Невин сравнил спарринги с украинцем с боем с тенью.