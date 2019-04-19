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"Было ужасным": американский тренер нахамил Ломаченко

2.1тЧитать материал на украинском

Американский тренер Теофимо Лопес-старший, известный своей неприязнью к Василию Ломаченко, сделал новое скандальное заявление об украинском чемпионе.

По мнению специалиста, наш боксер показал в поединке против британца Энтони Кроллы не самый яркий перфоманс.

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Теофимо Лопес-старший с сыном

Теофимо Лопес-старший с сыном

Naaju

"Знаете, Энтони Кролла вышел на ринг просто для того, чтобы проиграть. Он вообще не показал воли к победе. Ломаченко начал разбивать его с первого же раунда. Выступление Ломаченко было ужасным. Вот когда мы выбрасываем джеб, то делаем это для того, чтобы убить своего соперника, а когда кто-то делает это, как Ломаченко, мне это не нравится. Все хотят хорошо провести поединок, но для того, чтобы это сделать, нужно принести зрелище! Арена же оставалась тихой во время всего боя Ломаченко", – заявил Лопес-старший в интервью FightHype.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес-младший назвал себя королем бокса в легком весе, бросив вызов Василию Ломаченко.

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Персоны
Теофимо ЛопесВасилий Ломаченко
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Ogorodnikova Gala
Ogorodnikova Gala
Сначала покажи, Теофимо, как минимум, такой же результат, как Ломаченко! А потом включай свой говномет! Ах, да! Я забыла: у латиносов же так принято. Надо же попиариться на более успешных!
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Waller Eve
Waller Eve
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