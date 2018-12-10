''Было неприятно'': Гассиев рассказал, что испытал в России из-за Усика

Российский боксер Мурат Гассиев рассказал, что после боя с украинцем Александром Усиком он испытал неприятные чувства по возвращению на родину.

"Было неприятно возвращаться, потому что я привык возвращаться с победами. Спасибо большое моим землякам, которые от меня не отвернулись. Несколько тысяч людей приехало меня встретить. Они меня поддержали. За это им огромное спасибо", - цитирует Мурата Советский спорт.

Напомним, АлександрУсик победил Мурата Гассиевав московском финале WBSS единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, объединив пояса по версиям WBC, WBO, IBF и WBА и пояс журнала The Ring.Позже осетинназвал одну из главных причинпоражения от украинца.