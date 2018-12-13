''Мы видим'': Валуев отреагировал на слова Усика о захвате лавры

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев прокомментировал слова Александра Усика о том, что тот примет сторону монахов, если Киево-Печерскую лавру попытаются захватить активисты.

"Александр всегда был и остается аполитичным, а самое главное принципиальным и последовательным человеком. Это может вызывать только уважение, что мы и видим. В отличие от других", – написал ныне депутат Государственной думы на своей странице в социальной сети Twitte.

Боксер Александр Усик заявил о готовности защищать Киево-Печерскую лавруhttps://t.co/W0fYrVkt5f Александр всегда был и остаётся аполитичным,а самое главное принципиальным и последовательным человеком . Это может вызывать только уважение,что мы и видим.В отличие от других — Валуев Николай (@NickValuev) 13 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал о том, какой бы закон принял в первую очередь, если бы его назначили министром спорта Украины. Кроме того, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе рассказал о готовности к неожиданному повороту в карьере.