Британский чемпион "уличил" Усика во лжи

Поединок Александра Усика с камерунцем Карлосом Такамом не состоялся в мае этого года вовсе не из-за травмы украинца. Британский боксер Диллиан Уайт обвинил Усика в трусости.

Диллиан Уайт

Издание TalkSport дало возможность Уайту составить собственный рейтинг сильнейших супертяжеловесов, и Диллиан поставил самого себя на четвертое место, предоставив пальму первенства мексиканцу Энди Руису. Энтони Джошуа, сенсационно проигравший недавно тому же Руису, - лишь третий. На второй позиции - еще один британец Деонтей Уайлдер.

Украинец Александр Усик не присутствует в топ-10, поскольку не провел пока ни одного поединка среди супертяжей. Однако, по мнению Уайта, истинной причиной переноса боя украинца с Карлосом Такамом является вовсе не травма Усика.

"Я думаю, он струсил. Бой Усика был перенесен, потому что он не был готов к супертяжелому дивизиону", - заявил Уайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Александра Усика предупредили об опасности выступлений в "хевивейте".

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