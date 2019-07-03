ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Британский чемпион "уличил" Усика во лжи

334Читать материал на украинском

Поединок Александра Усика с камерунцем Карлосом Такамом не состоялся в мае этого года вовсе не из-за травмы украинца. Британский боксер Диллиан Уайт обвинил Усика в трусости.

Британский чемпион "уличил" Усика во лжи

Диллиан Уайт

Издание TalkSport дало возможность Уайту составить собственный рейтинг сильнейших супертяжеловесов, и Диллиан поставил самого себя на четвертое место, предоставив пальму первенства мексиканцу Энди Руису. Энтони Джошуа, сенсационно проигравший недавно тому же Руису, - лишь третий. На второй позиции - еще один британец Деонтей Уайлдер.

Новости
"Я жду тебя!" Такам сказал, что сделает с Усиком

Украинец Александр Усик не присутствует в топ-10, поскольку не провел пока ни одного поединка среди супертяжей. Однако, по мнению Уайта, истинной причиной переноса боя украинца с Карлосом Такамом является вовсе не травма Усика.

"Я думаю, он струсил. Бой Усика был перенесен, потому что он не был готов к супертяжелому дивизиону", - заявил Уайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Александра Усика предупредили об опасности выступлений в "хевивейте".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Деонтей УайлдерАлександр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel