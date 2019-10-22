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22 октября • обновлено в 19:03
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Боксер жестким ударом отправил судью в нокаут - опубликовано видео

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Курьезный эпизод произошел 21 октября во время турнира по летвею (бирманскому боксу) Lethwei 14 in Japan в Токио.

На седьмой секунде схватки рефери поспешил разнять боксеров. Судья встал между спортсменами и получил удар в лицо, после чего не смог удержаться на ногах. Бой был приостановлен.

Отличительной чертой бирманского бокса является отсутствие перчаток (бойцы ограничиваются бинтами), а также разрешенные удары головой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, подобный инцидент произошел в прошлом году на турнире по тайскому боксу Max Muay Thai. Китайский боксер случайно нокаутировал рефери поединка, когда тот пытался остановить бой.

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Место
Япония
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