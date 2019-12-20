Бокс: расписание главных боев 2020 года

2020 год, продолжая предыдущий, готовит для любителей бокса немало захватывающих поединков.

Болельщики увидят повторное противостояние американца Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри в супертяжелом весе, битву Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, поединки Александра Усика и Энтони Джошуа.

Кроме того, фанаты станут свидетелями олимпийского турнира.

Вашему вниманию расписание главных боев 2020 года (дополняется).

11 января

Ганновер, Германия

Джо Джойс (10-0, 9 КО, Великобритания) – Марко Хук (41-5-1, 28 KO, Германия)

Бой за титул чемпиона Европы по версии EBU в супертяжелом весе

18 января

Филадельфия, США

Джулиан Уильямс (27-1-1, 16 KO, США) – Хейсон Росарио (19-1-1, 13 KO, Доминиканская Республика)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в первом среднем весе

25 января

Бруклин, США

Дэнни Гарсия (35-2, 21 KO, США) – Иван Редкач (23-4-1, 18 KO, Украина)

Бой за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе

1 февраля

Хайкоу, Китай

Хосе Карлос Рамирес (25-0, 17 KO, США) – Виктор Постол (31-2, 12 KO, Украина)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе

22 февраля

Лас-Вегас, США

Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO, США) – Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 KO, Великобритания)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе

29 февраля

Фриско, США

Майки Гарсия (39-1, 30 КО, США) – Джесси Варгас (29-2-2, 11 КО, США)

12-раундовый бой в полусреднем весе

7 марта

Манчестер, Великобритания

Александр Усик (17-0, 13 КО, Украина) – Дерек Чисора (32-9, 23 КО, Великобритания)

Бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе

11 апреля (дата не подтверждена)

Нью-Йорк, США

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО, Украина) – Теофимо Лопес (15-0, 12 КО, США)

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе

25 июля – 9 августа

Токио, Япония

Олимпийские игры

Как сообщал OBOZREVATEL, американец Теофимо Лопес сделал дерзкое заявление о бое с Василием Ломаченко.

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