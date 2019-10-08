Бой Усика отменен: что случилось и чего ждать украинскому чемпиону

За 5 дней до самого ожидаемого боя осени для Александра Усика и всей Украины все вмиг перевернулось "с ног на голову" — соперник украинца Тайрон Спонг попался на допинге.

Спонга на данный момент еще не дисквалифицировали, но чуда не случится — на 99,9 процента он не выйдет против Усика в субботу. Но и сам бой в целом не отменить. В итоге промоутеры Усика попали в близкую к патовой ситуацию и экстренно ищут Александру соперника…

Почему допинговая проба Спонга уже превратилась в скандал и ее называют подставой, и кого в соперники получит Усик 12 октября — разбирается OBOZREVATEL.

Тестостерон Спонга и неделя паузы: что произошло с соперником Усика

"Кинжальная" информация о проваленном допинге Тайрона Спонга появилась еще ночью вторника на странице в Twitter со-промоутера Усика Эдди Хирна. "После контактов с VADA и стало известно, что результаты допинг-пробы Тайрона Спонга плохи. Они отправлены в Атлетическую комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация будет опубликована позже. У нас есть запасные соперники", — написал тот.

We have been contacted by VADA to inform us that there has been an adverse finding in Tyrone Spong’s test. It has been sent to the State of Illinois commission and further information will be released in the morning. We have reserve opponents standing by. — Eddie Hearn (@EddieHearn) October 7, 2019

Хотя после комментария украинского промоутера боксера Александра Красюка становится понятно, что Эдди этим "выстрелом" просто окончательно закрыл вопрос. По его словам, у команды Усика еще неделю назад имелась информация насчет сомнительного допинга Спонга. И Хирн уже не мог тянуть дальше в его отношении — недерландец отцеплен, а новый соперник теперь подыскивается открыто и на полную катушку.

Насчет же Спонга позже стало известно, что его в пробе нашли запрещенный препарат кломифен, который применяют для повышения уровня тестостерона в организме. И теперь боксера наверняка ждет дисквалификация. Но даже если этого не произойдет, вряд ли Усик с промоутерами вернутся к такому варианту — хотя бы из-за сохранения репутации.

"Это подстава": как допинг-тест Спонга может стать большим скандалом

Сам Тайрон Спонг не "спрятал голову в песок" и очень скоро дал резкий ответ: "Это подстава! Категорически отрицаю, что когда-либо принимал вещество, указанное в докладе Добровольного антидопингового агентства (VADA). Я попросил проверить образец "B" в лаборатории по моему выбору. Тестирование, проведенное на прошлой неделе по запросу комиссии по боксу Иллинойса, показало то, что я всегда знал, — я чистый боец", — заявил он в комментарии Boxing Scene.

Тайрон Спонг cdn.vox-cdn.com

Насчет "подставы", то здесь Спонг наверняка переигрывает (хотя, кто знает, какие личные враги остались у нидерландца после бурной карьеры в кикбоксинге). Здесь все более похоже на классический сценарий — запрещенное вещество случайно попало в организм Тайрона с каким-то препаратом, который сам Спонг и его врачи просто не разглядели должным образом.

Боксеру, рассматривая его карьеру в последнее время, и не было смысла мухлевать перед боем с Усиком. После перехода в бокс с кикбоксинга Тайрон уже довольно размялся на более слабых соперниках и провел больше 10-ти легких непримечательных боев. Теперь ему был нужен довольно громкий бой, где на первом плане для нидерландца стояла не победа, а демонстрация своего уровня и заявка на чемпионские титулы.

Спонг хотел этого боя не меньше Усика, и вряд ли осознано пошел бы на риск с допингом. Теперь же, в случае дисквалификации, боксер может никогда так и не выйти в топы хевивейта.

Россия? Нет: что дальше ждать Усику

Стоит сказать сразу, что Усик почти со 100-процентной вероятностью будет боксировать 12 октября в Чикаго. Бой уже не отменить, ведь в таком случае Хирну и всей команде боксера придется заплатить огромнейшие штрафы ТВ-трансляторам и другим организаторам поединка. Также Усик является обязательным претендентом на пояс по версии WBO, и в планах его команды — уже в следующем году бой с победителем реванша Руис — Джошуа. Менять запланированное было бы очень болезненно для украинца. Поэтому британец уже вовсю ищет соперника и наверняка выкрутится из ситуации.

Эдди Хирн

Остается только один вопрос: "Кто согласится "на скорую руку", меньше чем за 5 дней до боя выйти на Усика?" Варианты, конечно, есть, и очень даже интересные. Но кто в итоге даст согласие?

Первым на новое место стал россиянин Александр Устинов, промоутер которого прямо рассказал, что боксеру было предложено драться с Усиком. Однако вскоре Красюк отбросил эту версию. Здесь можно сделать вывод, что на фоне прежнего отказа боя с Андреем Федосовым сам Хирн не хочет иметь дело с российскими боксерами (да и Усик мог стать на принцип, не допуская оппонентов из России в своем дебютном бою хевивейта).

Из тех, кто давненько не проводил поединков, и кто не ждет чемпионской схватки в ближайшем будущем, самым привлекательным до недавнего выглядел британец Дерек Чисора. Одиозный уроженец Зимбабве также ощутил на себе отказ соперника от боя и тоже сотрудничает с Хирном… Но буквально недавно было объявлено, что Чисора 26 октября проведет бой с Дэвидом Прайсом.

Также, по разнообразной информации, в соперниках Усика числятся Мануэль Чарр, Оскар Ривас и тот же Прайс. Но последний уже занят, а сириец Чарр два года не выходил на ринг и несколько подзабыт нынешней аудиторией. А вот Ривас явно привлекательнее во всех аспектах, идет на 8-м месте рейтинга WBC и стал бы очень хорошим соперником для Усика.

Усика сглазили?

В хевивейте довольно редко случаются отмены боев из-за допинга, но Усик угодил именно в такую ситуацию. Этим самым у Александра только продолжается неудачная полоса в карьере, которая началась еще весной.

Александр Усик

Дебютировать в хевивейте украинец должен был еще в мае, и все уже было "на мази", но Александр получил повреждение руки. Это очень досадно отбросило его бой на осень, и он готовился встретиться с Такаком как раз 12 октября.

Но за это время уже сам Такам изменил свои планы и провел другой бой, отказавшись от драки с Усиком. После этого промоутеры украинца перебрали немало вариантов — Андрей Федосов, Брайант Дженнингс, Александр Поветкин и даже в некоторой мере Энтони Джошуа. Очень вероятным был Федосов, но позже Усик четко "разложил по полочкам" нежелание драться с российскими боксерами. В итоге отпал и Поветкин.

Казалось, Спонг был отличным результатом поиска соперника и отменным испытанием для Александра. Дело близилось к хорошему бою, но теперь жизнь подбросила Усику очередной "барьер" на пути к хевивэйту. Неужели крымчанина кто-то сглазил после решения перейти в тяжеловесы?

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