Бой Усика отменен: что случилось и чего ждать украинскому чемпиону

За 5 дней до самого ожидаемого боя осени для Александра Усика и всей Украины все вмиг перевернулось "с ног на голову" — соперник украинца Тайрон Спонг попался на допинге.

Спонга на данный момент еще не дисквалифицировали, но чуда не случится — на 99,9 процента он не выйдет против Усика в субботу. Но и сам бой в целом не отменить. В итоге промоутеры Усика попали в близкую к патовой ситуацию и экстренно ищут Александру соперника…

Почему допинговая проба Спонга уже превратилась в скандал и ее называют подставой, и кого в соперники получит Усик 12 октября — разбирается OBOZREVATEL.

"Кинжальная" информация о проваленном допинге Тайрона Спонга появилась еще ночью вторника на странице в Twitter со-промоутера Усика Эдди Хирна. "После контактов с VADA и стало известно, что результаты допинг-пробы Тайрона Спонга плохи. Они отправлены в Атлетическую комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация будет опубликована позже. У нас есть запасные соперники", — написал тот.

We have been contacted by VADA to inform us that there has been an adverse finding in Tyrone Spong’s test. It has been sent to the State of Illinois commission and further information will be released in the morning. We have reserve opponents standing by.