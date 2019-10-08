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9 октября • обновлено в 05:23
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Бой Усика отменен: что случилось и чего ждать украинскому чемпиону

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За 5 дней до самого ожидаемого боя осени для Александра Усика и всей Украины все вмиг перевернулось "с ног на голову" — соперник украинца Тайрон Спонг попался на допинге.

Спонга на данный момент еще не дисквалифицировали, но чуда не случится — на 99,9 процента он не выйдет против Усика в субботу. Но и сам бой в целом не отменить. В итоге промоутеры Усика попали в близкую к патовой ситуацию и экстренно ищут Александру соперника…

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Почему допинговая проба Спонга уже превратилась в скандал и ее называют подставой, и кого в соперники получит Усик 12 октября — разбирается OBOZREVATEL.

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"Кинжальная" информация о проваленном допинге Тайрона Спонга появилась еще ночью вторника на странице в Twitter со-промоутера Усика Эдди Хирна. "После контактов с VADA и стало известно, что результаты допинг-пробы Тайрона Спонга плохи. Они отправлены в Атлетическую комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация будет опубликована позже. У нас есть запасные соперники", — написал тот.

Хотя после комментария украинского промоутера боксера Александра Красюка становится понятно, что Эдди этим "выстрелом" просто окончательно закрыл вопрос. По его словам, у команды Усика еще неделю назад имелась информация насчет сомнительного допинга Спонга. И Хирн уже не мог тянуть дальше в его отношении — недерландец отцеплен, а новый соперник теперь подыскивается открыто и на полную катушку.

Насчет же Спонга позже стало известно, что его в пробе нашли запрещенный препарат кломифен, который применяют для повышения уровня тестостерона в организме. И теперь боксера наверняка ждет дисквалификация. Но даже если этого не произойдет, вряд ли Усик с промоутерами вернутся к такому варианту — хотя бы из-за сохранения репутации.

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Сам Тайрон Спонг не "спрятал голову в песок" и очень скоро дал резкий ответ: "Это подстава! Категорически отрицаю, что когда-либо принимал вещество, указанное в докладе Добровольного антидопингового агентства (VADA). Я попросил проверить образец "B" в лаборатории по моему выбору. Тестирование, проведенное на прошлой неделе по запросу комиссии по боксу Иллинойса, показало то, что я всегда знал, — я чистый боец", — заявил он в комментарии Boxing Scene.

Тайрон Спонг

Тайрон Спонг

cdn.vox-cdn.com

Насчет "подставы", то здесь Спонг наверняка переигрывает (хотя, кто знает, какие личные враги остались у нидерландца после бурной карьеры в кикбоксинге). Здесь все более похоже на классический сценарий — запрещенное вещество случайно попало в организм Тайрона с каким-то препаратом, который сам Спонг и его врачи просто не разглядели должным образом.

Боксеру, рассматривая его карьеру в последнее время, и не было смысла мухлевать перед боем с Усиком. После перехода в бокс с кикбоксинга Тайрон уже довольно размялся на более слабых соперниках и провел больше 10-ти легких непримечательных боев. Теперь ему был нужен довольно громкий бой, где на первом плане для нидерландца стояла не победа, а демонстрация своего уровня и заявка на чемпионские титулы.

Спонг хотел этого боя не меньше Усика, и вряд ли осознано пошел бы на риск с допингом. Теперь же, в случае дисквалификации, боксер может никогда так и не выйти в топы хевивейта.

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Россия? Нет: что дальше ждать Усику

Стоит сказать сразу, что Усик почти со 100-процентной вероятностью будет боксировать 12 октября в Чикаго. Бой уже не отменить, ведь в таком случае Хирну и всей команде боксера придется заплатить огромнейшие штрафы ТВ-трансляторам и другим организаторам поединка. Также Усик является обязательным претендентом на пояс по версии WBO, и в планах его команды — уже в следующем году бой с победителем реванша Руис — Джошуа. Менять запланированное было бы очень болезненно для украинца. Поэтому британец уже вовсю ищет соперника и наверняка выкрутится из ситуации.

Эдди Хирн

Эдди Хирн

Остается только один вопрос: "Кто согласится "на скорую руку", меньше чем за 5 дней до боя выйти на Усика?" Варианты, конечно, есть, и очень даже интересные. Но кто в итоге даст согласие?

Первым на новое место стал россиянин Александр Устинов, промоутер которого прямо рассказал, что боксеру было предложено драться с Усиком. Однако вскоре Красюк отбросил эту версию. Здесь можно сделать вывод, что на фоне прежнего отказа боя с Андреем Федосовым сам Хирн не хочет иметь дело с российскими боксерами (да и Усик мог стать на принцип, не допуская оппонентов из России в своем дебютном бою хевивейта).

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Из тех, кто давненько не проводил поединков, и кто не ждет чемпионской схватки в ближайшем будущем, самым привлекательным до недавнего выглядел британец Дерек Чисора. Одиозный уроженец Зимбабве также ощутил на себе отказ соперника от боя и тоже сотрудничает с Хирном… Но буквально недавно было объявлено, что Чисора 26 октября проведет бой с Дэвидом Прайсом.

Также, по разнообразной информации, в соперниках Усика числятся Мануэль Чарр, Оскар Ривас и тот же Прайс. Но последний уже занят, а сириец Чарр два года не выходил на ринг и несколько подзабыт нынешней аудиторией. А вот Ривас явно привлекательнее во всех аспектах, идет на 8-м месте рейтинга WBC и стал бы очень хорошим соперником для Усика.

Усика сглазили?

В хевивейте довольно редко случаются отмены боев из-за допинга, но Усик угодил именно в такую ситуацию. Этим самым у Александра только продолжается неудачная полоса в карьере, которая началась еще весной.

Александр Усик

Александр Усик

Дебютировать в хевивейте украинец должен был еще в мае, и все уже было "на мази", но Александр получил повреждение руки. Это очень досадно отбросило его бой на осень, и он готовился встретиться с Такаком как раз 12 октября.

Но за это время уже сам Такам изменил свои планы и провел другой бой, отказавшись от драки с Усиком. После этого промоутеры украинца перебрали немало вариантов — Андрей Федосов, Брайант Дженнингс, Александр Поветкин и даже в некоторой мере Энтони Джошуа. Очень вероятным был Федосов, но позже Усик четко "разложил по полочкам" нежелание драться с российскими боксерами. В итоге отпал и Поветкин.

Казалось, Спонг был отличным результатом поиска соперника и отменным испытанием для Александра. Дело близилось к хорошему бою, но теперь жизнь подбросила Усику очередной "барьер" на пути к хевивэйту. Неужели крымчанина кто-то сглазил после решения перейти в тяжеловесы?

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

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Темы
Усик – Спонг WBO
Персоны
Александр Усик Тайрон Спонг Эдди Хирн Александр Красюк Дерек Чисора Мануэль Чарр Энтони Джошуа Энди Руис-младший
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