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Бой непобедимого украинского боксера отменен: названа причина

14.8тЧитать материал на украинском

Поединок непобедимого украинского супертяжа Влада Сиренко (9-0, 8 KO), который в воскресенье, 21 октября, должен был стать главным на вечере бокса в Претории, ЮАР, не состоится.

Против киевлянина в ринг должен был выйти представитель Аргентины Рожелио Омар Росси (20-6-1, 13 КО), который, как стало известно Luckypunch.net, не смог вылететь на бой.

Команда Сиренко пыталась за короткое время найти боксеру нового оппонента, но поиски успехом не увенчались.

Напомним, в этом вечере бокса свои бои проведут два украинца: полусредневесы Владислав Баранов (5-4-2, 4 KO) и Денис Лазарев (7-0-1, 2 КО).

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Напомним, что 30 июня Влад в первом раунде победил техническим нокаутом Найф Дидье (6-4, 5 КО) из Республики Конго.

В марте этого года Сиренко в Вене в первом же раунде нокаутировал венгра Ласло Тота (21-18, 15 КО).

Персона
Владислав Сиренко
Место
ЮАРПретория
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