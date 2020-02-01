Профессиональный боец смешанных единоборств (MMA) в супертяжелом весе Джон Хермгольм попал в неприятную ситуацию возле одного из баров Лондона.

На британского спортсмена начал наезжать подвыпивший посетитель, предлагая ему сразится на кулаках. Развязка наступила мгновенно и достаточно прогнозируемо. Огромный Хермгольд одним ударом в челюсть намертво вырубил гопника.

После этого боец уселся на задираку и стал дожидаться полиции и скорой помощи. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в январе прошлого года парень напал на девушку из UFC и жестоко поплатился. Позже спортсменка лично прокомментировала конфликт.

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