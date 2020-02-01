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1 февраля • обновлено в 13:56
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Боец ММА одним ударом нокаутировал пьяного гопника

3.3т
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Профессиональный боец смешанных единоборств (MMA) в супертяжелом весе Джон Хермгольм попал в неприятную ситуацию возле одного из баров Лондона.

На британского спортсмена начал наезжать подвыпивший посетитель, предлагая ему сразится на кулаках. Развязка наступила мгновенно и достаточно прогнозируемо. Огромный Хермгольд одним ударом в челюсть намертво вырубил гопника.

После этого боец уселся на задираку и стал дожидаться полиции и скорой помощи. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Автохамы нарвались на бойца ММА: момент расплаты попал на видео

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в январе прошлого года парень напал на девушку из UFC и жестоко поплатился. Позже спортсменка лично прокомментировала конфликт.

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Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
твари ни слова об Овечкине, который вышел на 8 место в истории НХЛ по голам и скоро побьет рекорд Грецки по количеству матчей, за которые забрасывалось от 600 до 700 шайб! Боитесь ЛЕГЕНДУ, ВЕЛИКОГО РУССКОГО БОГАТЫРЯ?
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Он Алекс
Он Алекс
Понтелеймон Кулиш, Овечкин красава, нормально устроился в США:)) слуш, а че не на России ?
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