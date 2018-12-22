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Грибы и черепаха: Беринчик поразил неожиданным выходом на бой - опубликовано видео

2.2тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион WBO Oriental Денис Беринчик (9-0, 6 КО) на бой за пояс WBO International с филиппинцем Росеки Кристобалем (15-2, 11 КО) вышел в образе компьютерного героя Супер Марио.

Наш соотечественник был одет в фирменный наряд электронного персонажа, и по пути к рингу словно в компьютерной игре, несколько раз нокаутировал символические грибы. Также украинец отправил в нокаут и "черепаху".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Денис отличается необычными перфомансами перед своими боями. Например в декабре прошлого года перед первым титульным боем в профессиональной карьере украинец появился в костюме медведя.

В июне на бой с Хосе Прието 30-летний уроженец Краснодона под козацкий марш выехал на ринг киевского Дворца спорта на коне, а на на свой бой против испанца Исмаэля Гарсию в Киеве вышел в образе каторжанина

Раньше он выезжал в ринг на мотоцикле и вместе с Александром Усиком устраивал казацкое шоу.

Персона
Денис Беринчик
Место
УкраинаБровары
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