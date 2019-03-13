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Американский чемпион поломал планы Усику

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Чемпион IBO Inter-Continental и WBA International Майкл Хантер в следующем поединке планирует сразиться с россиянином Александром Поветкиным. Ранее на поединок с "Русским Витязем" претендовал абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик.

"Скорее в следующем поединке я буду сражаться с Поветкиным. Карлоса Такама мы больше не рассматриваем. Мне очень нравится идея этого поединка, потому что Усик планирует сразиться с россиянином, и я рад, что могу поломать им планы, я в восторге от этого", - цитирует Хантера Sky Sport.

Американский чемпион поломал планы Усику

BoxingScene

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Кличко против Усика: украинцы поспорят за чемпионский супербой

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Александр УсикАлександр Поветкин
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