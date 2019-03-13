Американский чемпион поломал планы Усику

Чемпион IBO Inter-Continental и WBA International Майкл Хантер в следующем поединке планирует сразиться с россиянином Александром Поветкиным. Ранее на поединок с "Русским Витязем" претендовал абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик.
"Скорее в следующем поединке я буду сражаться с Поветкиным. Карлоса Такама мы больше не рассматриваем. Мне очень нравится идея этого поединка, потому что Усик планирует сразиться с россиянином, и я рад, что могу поломать им планы, я в восторге от этого", - цитирует Хантера Sky Sport.
BoxingScene
Как сообщал OBOZREVATEL:
Команда Александра Усика сделала предложение Александру Поветкину о проведении боя.
При этом промоутер украинца Александр Красюк отметил, что российская сторона не торопится принимать вызов.
В одном из российских СМИ Поветкину рекомендовали отказаться от боя с украинцем.
В то же время в сети появился неофициальный постер к возможному поединку в Чикаго.
3 марта промоутер украинца Эдди Хирн заявил о проблемах в переговорах и предположил, что 18 мая Усик и Поветкин могут выступить на одном вечере бокса, но не против друг друга.
Следующим соперником Усика может стать камерунский суперяж Карлос Такам.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!