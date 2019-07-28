Американский боксер сенсационно проиграл тяжелым нокаутом чемпионский титул

Американский суперлегковес (до 63,5 кг) Морис Хукер (26-1-3, 17 КО) потерпел первое поражение в карьере и проиграл титул чемпиона мира по версии WBO.

Объединительный бой с соотечественником Хосе Карлосом Рамиресом (25-0, 17 КО), обладателем титула по версии WBC, завершился в 6-м раунде.

Рамирес потряс соперника левым хуком и бросился на добивание. Рефери Марк Нельсон попытался остановить схватку, но Хукер все равно успел пропустить мощнейший удар в подбородок.

Морис Хукер (темнокожий) - Хосе Карлос Рамирес

Морис Хукер (темнокожий) - Хосе Карлос Рамирес

Морис Хукер (темнокожий) - Хосе Карлос Рамирес

Морис Хукер (темнокожий) - Хосе Карлос Рамирес

Хосе Карлос Рамирес

Jose Ramirez becomes the unified junior welterweight champion! #HookerRamirez pic.twitter.com/Yt2phbMbNM — On The Ropes (@OTRboxingshow) July 28, 2019

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что обладатель пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе Джервонта Дэвис, не раз бросавший угрозы Василию Ломаченко, защитил свой титул в бою против Рикардо Нуньеса.

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