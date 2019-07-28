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Американский боксер сенсационно проиграл тяжелым нокаутом чемпионский титул

1.9т Читать материал на украинском

Американский суперлегковес (до 63,5 кг) Морис Хукер (26-1-3, 17 КО) потерпел первое поражение в карьере и проиграл титул чемпиона мира по версии WBO.

Объединительный бой с соотечественником Хосе Карлосом Рамиресом (25-0, 17 КО), обладателем титула по версии WBC, завершился в 6-м раунде.

Рамирес потряс соперника левым хуком и бросился на добивание. Рефери Марк Нельсон попытался остановить схватку, но Хукер все равно успел пропустить мощнейший удар в подбородок.

Морис Хукер (темнокожий) - Хосе Карлос Рамирес

Морис Хукер (темнокожий) - Хосе Карлос Рамирес

Морис Хукер (темнокожий) - Хосе Карлос Рамирес

Морис Хукер (темнокожий) - Хосе Карлос Рамирес

Морис Хукер (темнокожий) - Хосе Карлос Рамирес

Морис Хукер (темнокожий) - Хосе Карлос Рамирес

Морис Хукер (темнокожий) - Хосе Карлос Рамирес

Морис Хукер (темнокожий) - Хосе Карлос Рамирес

Хосе Карлос Рамирес

Хосе Карлос Рамирес

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