"Абсолютно лучший": Сталлоне восхитился Ломаченко

Легендарный голливудский актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне восхищен боксерским гением чемпиона мира по версии WBA в легком весе украинца Василия Ломаченко (11-1, 9 КО).

Недавно наш соотечественник отобедал в компании Rocky.

"Пообедал с абсолютно лучшим pound-for-pound бойцом в мире на сегодня! Вы никогда не должны пропускать бои украинского суперчемпиона Василия Ломаченко, потому что он действительно самый сверхъестественный боксёр за последние полвека, настоящая прирождённая боевая машина! Абсолютно изумительное зрелище!", - написал Сталонне в своем Instagram-аккаунте.

Instagram-аккаунт Сельвестра Сталлоне

Напомним, сейчас Лома восстанавливается после операции на правом плече. Предположительная дата его следующего выхода в ринг - восьмое декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко подколол Шварценеггера.