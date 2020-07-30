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7-кратная чемпионка Украины по боксу станет полицейской

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
1,0 т.
Иванна Крупеня

Иванна Крупеня станет полицейской. Instagram Иванны Крупени

Семикратная чемпионка Украины по боксу Иванна Крупеня решила круто изменить свою жизнь и стать полицейской.

Как сообщает издание boxing-mma.com, она будет работать в Управлении патрульной полиции Ривненской области.

Сначала Крупеня занималась дзюдо и стала бронзовой призеркой чемпионата Украины в 2005 году, а затем достигла больших успехов в боксе – кроме семи побед на первенствах страны она заняла второе место на чемпионате Европы 2009 года и третье на ЧЕ в 2011-м.

Крупеня является мастером спорта Украины по дзюдо и мастером спорта международного класса по боксу. Ранее она также была капитаном украинской команды по боксу "Украинские львицы".

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УкраинаРивне
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