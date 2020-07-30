7-кратная чемпионка Украины по боксу станет полицейской
Иванна Крупеня станет полицейской. Instagram Иванны Крупени
Семикратная чемпионка Украины по боксу Иванна Крупеня решила круто изменить свою жизнь и стать полицейской.
Как сообщает издание boxing-mma.com, она будет работать в Управлении патрульной полиции Ривненской области.
Сначала Крупеня занималась дзюдо и стала бронзовой призеркой чемпионата Украины в 2005 году, а затем достигла больших успехов в боксе – кроме семи побед на первенствах страны она заняла второе место на чемпионате Европы 2009 года и третье на ЧЕ в 2011-м.
Крупеня является мастером спорта Украины по дзюдо и мастером спорта международного класса по боксу. Ранее она также была капитаном украинской команды по боксу "Украинские львицы".
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