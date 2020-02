Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по биатлону

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце завершилась эстафетная гонка среди женщин 4х6 км.

Елена Пидгрушная

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Виты Семеренко и Елены Пидгрушной завоевала бронзовую медаль.

Первый этап начался для нашей команды посредственно. Меркушина сделала по одному неточному выстрелу на каждом из огневых рубежей, передав эстафету Джиме 7-й. Юлия после двух промахов на лежке - на стойке отстрелялась идеально, но провал по скорости откинул киевлянку на 1:14 от лидирующей Италии.

Вита Семеренко сполна воспользовалась полным провалом итальянской биатлонистки и ушла со стрельбища пятой с отставанием в 40 секунд. Но слабая скорость 34-летней сумчанки не позволил ей удержаться в лидерах. Пидгрушная ушла в бой лишь 8-й (+54 секунды).

For the final leg in #antholz2020, team @PZBiath leaves in first, but can they keep the lead until the finish as many strong rivals are behind? Be sure to follow the action live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/AKGWoSbIGf — IBU World Cup (@IBU_WC) February 22, 2020

Наш знаменитый финишер фантастически провела стрельбу лежа, сократив разрыв до 18 секунд, покинув стадион четвертой.

На стрельбе стоя Пидгрушная великолепно воспользовалась осечкой конкурентов и ушла на последний круг лишь в 25 секундах от "золота".

How nervous would you be waiting for your team mate to shoot for a potential medal? #Antholz2020 pic.twitter.com/bzSgVkR567 — IBU World Cup (@IBU_WC) February 22, 2020

Отдохнувшая Елена продемонстрировала отличную скорость и смогла побороться за медаль, выборов для нашей команды "бронзу".

Результат женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону

There are always a moment of joy and disappontment for teams that won and for those, who lost. You can rewatch that exciting competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/s3XtRWp8Z7 — IBU World Cup (@IBU_WC) February 22, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, на 5-м этапе Кубка мира по биатлону. Женская сборная Украины, которая выступала в олимпийском "золотом" составе, заняла 6-е место.

Напомним, что накануне гостиничные номера биатлонистов сборной России в Италии, где проходит чемпионат мира, в субботу, 22 февраля, обыскала местная полиция.

