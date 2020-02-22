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22 февраля • обновлено в 15:14
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Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по биатлону

9.5т
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На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце завершилась эстафетная гонка среди женщин 4х6 км.

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Виты Семеренко и Елены Пидгрушной завоевала бронзовую медаль.

Первый этап начался для нашей команды посредственно. Меркушина сделала по одному неточному выстрелу на каждом из огневых рубежей, передав эстафету Джиме 7-й. Юлия после двух промахов на лежке - на стойке отстрелялась идеально, но провал по скорости откинул киевлянку на 1:14 от лидирующей Италии.

Вита Семеренко сполна воспользовалась полным провалом итальянской биатлонистки и ушла со стрельбища пятой с отставанием в 40 секунд. Но слабая скорость 34-летней сумчанки не позволил ей удержаться в лидерах. Пидгрушная ушла в бой лишь 8-й (+54 секунды).

Наш знаменитый финишер фантастически провела стрельбу лежа, сократив разрыв до 18 секунд, покинув стадион четвертой.

На стрельбе стоя Пидгрушная великолепно воспользовалась осечкой конкурентов и ушла на последний круг лишь в 25 секундах от "золота".

Отдохнувшая Елена продемонстрировала отличную скорость и смогла побороться за медаль, выборов для нашей команды "бронзу".

Результат женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону

Результат женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону

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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты и где смотреть

Как сообщал OBOZREVATEL, на 5-м этапе Кубка мира по биатлону. Женская сборная Украины, которая выступала в олимпийском "золотом" составе, заняла 6-е место.

Напомним, что накануне гостиничные номера биатлонистов сборной России в Италии, где проходит чемпионат мира, в субботу, 22 февраля, обыскала местная полиция.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Анастасия Меркушина Юлия Джима Вита Семеренко Елена Пидгрушная
Место
Италия Антхольц
Тег
Сборная Украины по биатлону
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