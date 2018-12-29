Видео дня: легендарному Бьерндалену подарили медаль в Рождественской гонке

Норвежец Уле-Айнар Бьерндален завершил карьеру после Рождественской гонки-2018 в Германии. На соревнованиях с легендарным биатлонистом произошел трогательный эпизод.
Бьерндален должен был финишировать четвертым в гонке преследования, но немец Бенедикт Долль, который шел третьим, перед самым финишем остановился, чтобы пропустить своего соперника. Норвежец взял его за руку, и они вместе пересекли черту.
Таким образом в последней в карьере гонке Бьерндален вместе со своей женой Дарьей Домрачевой добыл "бронзу".
Уле-Айнар Бьерндален и Дарья Домрачева
Как сообщал OBOZREVATEL, Украину на соревнованиях представляли Юлия Джима и Артем Прима. Наши биатлонисты провалили гонку, финишировав на восьмом месте из десяти.
Украинская биатлонистка во время Рождественской гонки-2018 потеряла равновесие и упала.