Украинская биатлонистка назвала нелепую причину промахов на Кубке мира

Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко рассказала, что перепутала свои мишени с мишенями соперницы, поэтому допустила один из промахов во время спринта на втором этапе Кубка мира.

"Я первым выстрелом не по своей установке начала работать, потом уже заметила и начала по своим мишеням стрелять. Потом немного растерялась и допустила еще один промах. Вот и пришлось на два круга зайти", – заявила Блашко во флэш-интервью агентству biathlon.com.ua.

Дарья Блашко Укринформ

Она также добавила, что пока не привыкла к атмосфере Кубка мира, но "не вешает нос" и постоянно работает над собой.

"Мне еще реально нужно к этой обстановке привыкнуть. Для меня же сейчас каждый этап и трасса – это что-то новое. Пока получается вот только так. Даже если что-то не получается, то нужно делать выводы и работать дальше", – добавила биатлонистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, две украинки вошли в топ-15 по итогам спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

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