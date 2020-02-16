Украинки неудачно выступили в гонке преследования на ЧМ по биатлону

В четверг, 14 февраля, прошел женский спринт на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антхольц-Антерсельве, а уже в субботу, 16 февраля, состоялась гонка преследования.

Сборную Украины на дистанции представляли Елена Пидгрушная, стартовавшая с отставанием в 26 секунд от победительницы спринта норвежки Ройселанд, Вита Семеренко (+46 секунд), Юлия Джима (+1:05) и Валя Семеренко (+1:31).

Елена Пидгрушная

Пидгрушная неудачно выступила на первой стрельбе, отправившись на два штрафных круга. Сестры Семеренки без промахов отработали на "лежке", а Джима допустила один промах. Это позволило Вите подняться на седьмое место после первого рубежа, а Пидгрушная опустилась 21-ю позицию.

На втором огневом рубеже Вита Семеренко, Джима и Пигрушная чисто отработали лежа, а Валя допустила одну ошибку, что отбросило ее на 28-е место в гонке.

Третья стрельба неудачно прошла для сестер Семеренок – каждая из них получила по два штрафных круга. По итогам третьего рубежа Вита оказалась на 22-й строчке, а Валя – на 40-й. Зато Юлия Джима отработала без ошибок, поднявшись в десятку с отставанием в 1:04 от лидера. Пидругная промазала один раз.

Финальная стрельба прошла провально для Джимы, которая, промахнувшись трижды, опустилась на 19-е место и отстала от первого места на 1:42. Лучший результат среди украинок показала Пидгрушная, которая после неудачного выступления на первом рубеже сумела подняться на 13-ю позицию.

Чемпионкой мира в гонке преследования стала итальянка Доротея Вирер, которая преодолела дистанцию за 29:22. "Серебро" и "бронза" достались немке Дениз Херрманн (+9,5) и норвежке Марте Ройселанд (+13,8), соответственно.

Результаты женской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Дмитрий Пидручный эпично упустил медаль в спринте чемпионата мира по биатлону.

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