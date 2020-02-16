Главная Новости
16 февраля • обновлено в 15:53
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Украинки неудачно выступили в гонке преследования на ЧМ по биатлону

1.4т
Читать материал на украинском

В четверг, 14 февраля, прошел женский спринт на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антхольц-Антерсельве, а уже в субботу, 16 февраля, состоялась гонка преследования.

Сборную Украины на дистанции представляли Елена Пидгрушная, стартовавшая с отставанием в 26 секунд от победительницы спринта норвежки Ройселанд, Вита Семеренко (+46 секунд), Юлия Джима (+1:05) и Валя Семеренко (+1:31).

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная

Пидгрушная неудачно выступила на первой стрельбе, отправившись на два штрафных круга. Сестры Семеренки без промахов отработали на "лежке", а Джима допустила один промах. Это позволило Вите подняться на седьмое место после первого рубежа, а Пидгрушная опустилась 21-ю позицию.

На втором огневом рубеже Вита Семеренко, Джима и Пигрушная чисто отработали лежа, а Валя допустила одну ошибку, что отбросило ее на 28-е место в гонке.

Третья стрельба неудачно прошла для сестер Семеренок – каждая из них получила по два штрафных круга. По итогам третьего рубежа Вита оказалась на 22-й строчке, а Валя – на 40-й. Зато Юлия Джима отработала без ошибок, поднявшись в десятку с отставанием в 1:04 от лидера. Пидругная промазала один раз.

Финальная стрельба прошла провально для Джимы, которая, промахнувшись трижды, опустилась на 19-е место и отстала от первого места на 1:42. Лучший результат среди украинок показала Пидгрушная, которая после неудачного выступления на первом рубеже сумела подняться на 13-ю позицию.

Чемпионкой мира в гонке преследования стала итальянка Доротея Вирер, которая преодолела дистанцию за 29:22. "Серебро" и "бронза" достались немке Дениз Херрманн (+9,5) и норвежке Марте Ройселанд (+13,8), соответственно.

Результаты женской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону

Результаты женской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону

Новости
"Ее не должно быть": Россию умыли на чемпионате мира по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Дмитрий Пидручный эпично упустил медаль в спринте чемпионата мира по биатлону.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Елена Пидгрушная Вита Семеренко Валя Семеренко Юлия Джима
Тег
Сборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
8
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Челси
VS
Манчестер Юнайтед
Победа Челси
1.89 Сделать ставку
Милан
VS
Торино
Победа Милана
1.60 Сделать ставку
Бохум
VS
Штутгарт
Бохум не проиграет
1.95 Сделать ставку
Кьево
VS
Салернитана
Тотал меньше 2.5
1.75 Сделать ставку
Газиантеп
VS
Ризеспор
Инд. тотал Ризеспора больше 1
1.79 Сделать ставку
Лилль
VS
Марсель
Хозяева не проиграют
1.31 Сделать ставку
Трабзонспор
VS
Сивасспор
Победа гостей
3.84 Сделать ставку
Кальяри
VS
Наполи
Тотал меньше 3-х голов
1.75 Сделать ставку
Хорн выше Жаклена
2.82 Сделать ставку
Лацио
VS
Интер
Гости не проиграют
1.57 Сделать ставку