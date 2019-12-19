Украинец выиграл "золото" Кубка IBU: спортивные итоги 18 декабря

Британец Энтони Джошуа назвал точные сроки боя с Александром Усиком, а украинский биатлонист Сергей Семенов выиграл "золото" Кубка IBU.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 18 декабря.
Кроме того, жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина всполошила сеть голыми фото. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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