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19 декабря • обновлено в 10:06
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Украинец выиграл "золото" Кубка IBU: спортивные итоги 18 декабря

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Британец Энтони Джошуа назвал точные сроки боя с Александром Усиком, а украинский биатлонист Сергей Семенов выиграл "золото" Кубка IBU.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 18 декабря.

Кроме того, жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина всполошила сеть голыми фото. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Кубок IBU
Персоны
Сергей Семенов Александр Усик Энтони Джошуа Ирина Морозюк
Тег
ФК Динамо Киев
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