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Украина показала антирекорд в женском спринте Кубка мира по биатлону

1.6тЧитать материал на украинском

Украинские биатлонистки не смогли побороться за метали спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в немецком Рупольдинге.

Наших соотечественниц подвела как точность стрельбы, так и скорость прохождения трассы. Пять спортсменок сборной Украины допустили в сумме 10 промахов, причем ни одна из них не смогла отстреляться чисто.

Анастасия Меркушина

Анастасия Меркушина

Особо ужасным выглядит результат капитана нашей команды Елены Пидгрушной, которая с тремя промахами отстала от победительницы почти на четыре минуты, заняв пятое с конца место в итоговом протоколе. Этот результат стал антирекордным в карьере нашей биатлонистки.

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"Золото" же спринта в Рупольдинге досталось Анастасии Кузьминой из Словении. Второй стала итальянка Лиза Витоцци, а "бронзу" завоевала представительница Швеции Анна Эберг.

Украина показала антирекорд в женском спринте Кубка мира по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, российский биатлонист Александр Логинов устроил демарш на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Елена ПидгрушнаяЮлия ДжимаВита СемеренкоВаля СемеренкоАнастасия Меркушина
Место
ГерманияРупольдинг
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Navarro Jim
Navarro Jim
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