Украинка "застрелилась" в масс-старте чемпионата мира по биатлону

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде, завершилась гонка с массовым стартом среди женщин. Единственная представительница Украины Анастасия Меркушина заняла 25-е место.

Анастасия Меркушина

24-летняя сумчанка крайне неудачно провела свои огневые рубежи, сделав на них суммарно 6 промахов. Идеальную стрельбу Настя показал лишь на второй лежке, что не позволило Насте бороться за места выше первой 20-ки.

Победу в гонке добыла итальянка Доротея Вирер, на 5 секунд опередив россиянку Юрлову-Перхт. "Бронза" у представительницы Германии Деннис Херрманн.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира по биатлону.

Наши команда в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Вали Семеренко продемонстрировала потрясающий результат, добыв вторую награду на первенстве планеты.

Ранее "золото" в индивидуальной гонке добыл украинец Дмитрий Пидручный. Во время торжественной церемонии награждения наш биатлонист расплакался под гимн Украины.

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