Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный похвастался отрезком видео из телесериала "Отречение", выходящего на канале "Украина".

В 19-й серии следователь обращает внимание на технику стрельбы убийцы, сравнивая ее с методами украинского биатлониста.

Между персонажами Макара Тихомирова ("Влад Романенко") и Константина Войтенко происходит следующий диалог

МТ: "Видишь, как он стреляет? Обрати внимание на стойку. Как Пидручный"

КВ: "Кто?"



"Биатлон не смотришь?

"Нет, Я больше ДОТУ [компьютерная игра - ред.] предпочитаю" "А вот он похоже предпочитает биатлон".

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта, в одной из последних гонок Кубка мира сезона 2019/2020, Пидручный занял четвертое место в масс-старте. Этап проходил без зрителей в чешском Нове Место.

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