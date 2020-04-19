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19 апреля • обновлено в 13:55
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Убийца в телесериале "Отречение" воспользовался техникой Пидручного

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Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный похвастался отрезком видео из телесериала "Отречение", выходящего на канале "Украина".

В 19-й серии следователь обращает внимание на технику стрельбы убийцы, сравнивая ее с методами украинского биатлониста.

Между персонажами Макара Тихомирова ("Влад Романенко") и Константина Войтенко происходит следующий диалог

МТ: "Видишь, как он стреляет? Обрати внимание на стойку. Как Пидручный"
КВ: "Кто?"

"Биатлон не смотришь?
"Нет, Я больше ДОТУ [компьютерная игра - ред.] предпочитаю"

"А вот он похоже предпочитает биатлон".

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта, в одной из последних гонок Кубка мира сезона 2019/2020, Пидручный занял четвертое место в масс-старте. Этап проходил без зрителей в чешском Нове Место.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Дмитрий Пидручный
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