Был не прочь пропустить чемпионат. Не мог избавиться от боли — чемпион мира Пидручный

После ряда неудач на Кубка мира украинские болельщики уже начали терять надежду на медали чемпионата мира. Но Дмитрий Подручный так не думал.

Благодаря фантастически проведенному пасьюту, Пидручный смог вырвать золотую медаль у самого Йоханнеса Бе, став первым в истории Украины чемпионом мира! Эта победа стала по-своему знаковой для всего украинского биатлона, а Пидручного стали больше узнавать на улицах.

В интервью OBOZREVATEL Дмитрий не только подытожил сезон, лишая его ярлыка "неудачный", но и вспомнил трудности перед чемпионатом мира и борьбу с Йоханнесом Бе, сделал выводы из декабрьской критики "аматоров из непонятной страны" и рассказал о влиянии золотой медали на свое жизнь.

Медаль чемпионата мира пока все время путешествует со мной

— Пройти насыщенный биатлонный сезон или купаться в лучах славы чемпиона мира — что тяжелее?

— Сезон в любом случае тяжелый физически и психологически. Ну а сейчас уже все по-другому, приятные встречи и приятные моменты, такое не трудно переносить.

— Год назад вы говорили, что за рубежом вас больше узнают, чем в Украине...

- Конечно, теперь здесь и больше узнают, и вообще говорят обо мне. Даже во время чемпионата мира, когда просто шел по улице, много разных болельщиков приветствовали и просили автограф. Теперь надо соответствовать статусу.

— После вашего "золотого" пасьюта болельщики из многих стран немало удивились. Находясь на ЧМ, чувствовали сенсацию вокруг себя?

— Да, немного была своеобразная неожиданность. В целом же понимал, что могу бороться и рассчитывать на медаль. Но то, что она окажется золотой, для меня это стало небольшим сюрпризом.

— Медаль дома устроена где-то на виду или, наоборот, скрытая в коробку и показывается только в особых случаях?

— Пока медаль домой еще не доехала, будучи вынужденной ездить со мной по всем встречах и церемониях — все хотят увидеть золото чемпионата мира в живую и сфотографироваться. Поэтому ближайшие недели медаль наверняка будет путешествовать со мной, а потом уже займет почетное место дома рядом с другими наградами.

— За последние годы ваших выступлений биатлон приобретает популярность в ваших краях. Ребята идут на лыжи и хотят быть "как Пидручный"?

— В наших краях вообще биатлон не теряет популярности, много детей занимается им. Но в последние годы проблема с местами для тренировки — прежние условия для работы почти уничтожены. И сегодня, считаю, эта золотая медаль дала толчок для восстановления базы (в Подгорном близ Тернополя. - Прим. авт.). Сейчас все работают в этом направлении — как Федерация биатлона Украины, так и областная федерация.

Наши нынешние выступления добавили живости этом деле, и есть хорошие шансы для детей скоро нормально заниматься биатлоном. И вообще надеюсь, что мои достижения и медаль ЧМ дадут новую мотивацию детям и молодым спортсменам развиваться в биатлоне.

— Сейчас, по-моему, даже больше надежд на новую биатлонную базу в Буковеле...

— Да, думаю, там тоже будет возможность заниматься детям. Ведь грех не использовать такие условия. Плюс дети, рожденные в горных регионах, имеют лучшие физиологические данные от природы. Поэтому надеюсь, со временем здесь найдутся тренеры, которые будут стабильно набирать группы и полноценно тренировать детей. И развивать здесь биатлон в целом.

Дмитрий Пидручный

Ведь в горной местности у детей не так много возможностей чем-то заниматься, и биатлон — это прекрасный повод не только заниматься спортом, но и шанс пробиться наверх и достичь больших целей.

Лыжи ехали плохо везде, а не только в Чехии. Не один я был недоволен

— "Чемпионат мира спас сезон для сборной Украины" — согласны с таким тезисом или нет?

— Я бы не говорил так прямо — "спас"... Мы целенаправленно готовились к Эстерсунду и рассчитывали на действительно хороший результат. С нашими возможностями и ресурсами для тренировки мы не можем тягаться с французами или норвежцами в плане регулярно брать высокие места и медали. Поэтому делаем свои акценты и подводим подготовку к главному старту сезона — чемпионату мира.

— Тем не менее, ни у вас лично, ни в мужской сборной вообще нет ни одной медали на этапах Кубка мира (за исключением бронзы у Артема Тищенко в одиночной смешанной эстафете)...

— И все же не стоит говорить: "Только ЧМ спас сезон". Да, нас много критиковали. Но мы выполнили все поставленные задачи — как внешние (от федерации), так и внутренние (тренерские и личные). Я бы сказал, сделали даже больше, чем хотелось. В Кубке наций Украина заняла 10-е место и увеличила квоту на гонки, также увеличена квота на Кубок IBU, должны медаль на главном старта сезона (причем, медаль золотую).

Дмитрий Пидручный

Говоря о себе, тоже остаюсь спокойным — задачу "улучшить стабильность стрельбы и качество хода" я тоже выполнил. Все мои гонки, кроме самой первой в сезоне, принесли очки, я не выпадал из очковой зоны. Планировалось в индивидуальном рейтинге взять место в топ-30, и в результате я совершил сезон 18-м. Поэтому называть сезон "провальным"... Это не так.

Конечно же, хотелось бы больше попаданий в 10-ку или призовых мест. Но надо понимать реалии наших условий. К тому же в сборной проходит смена поколений, и мужская команда держится буквально на нескольких спортсменах, которые стабильно берут очки. Остальные — молодые, пока в основном приобретающие опыт и только начинающие что-то показывать. Поэтому у болельщиков должно быть понимание, что невозможно молодым составом сразу показывать хороший результат. Через это все проходят, со временем набирая опыт и улучшая форму.

— В рейтинге Кубка наций Украина до Швейцарии не хватило всего 22 очка...

— Начало сезона было провалено, этим все сказано. Этому способствовало очень много причин, которые уже не хочется вспоминать. А в плане недобора очков можно вспомнить и эстафету в Оберхофе, когда мы фактически почти не взяли очков.

В результате плохое начало сезона и гонки в Оберхофе и Хохфильцене помешали нам подняться на 9 место (а то и выше). Мы потеряли очень много очков. Конечно, хотелось быть как можно выше. Но главное — мы в топ-10, что дает нам увеличенную квоту.

— В декабре в Чехии после масс-старта вы поразили словами о сервис-бригаде и ужасных лыжах. Тогда наружу вырвалось все накопленное? Или все дело лишь в 17-м месте на том масс-старте?

— Дело было не только в чешском масс-старте, слова касались всех трех этапов Кубка мира в начале сезона. Лыжи ехали плохо везде, а не только в Чехии. Там была комплексная проблема, не только я был недоволен, после того многие тоже заявили о проблемах с лыжами.

— Как тогда решилась ситуация?

— Это был обычный настоящий рабочий момент, на который руководство быстро отреагировало и решило ситуацию должным образом, за что им очень благодарен. После этого все видели, что лыжи у нас стали ехать хорошо.

— Такое заявление фактически на начальной стадии сезона — риск подорвать атмосферу в команде и испортить сезон...

— Тогда не боялся, что так произойдет. И вообще все решилось как надо (а может и лучше). Эта история многому нас научила.

В Беларуси неделю не мог избавиться от боли в желудке, и вообще был не прочь пропустить весь чемпионат Европы

— Есть гонка, где конкретно упустили медаль или реальный шанс побороться за пьедестал?

— Таких гонок много, где стрелял бы лучше, имел бы высшие места. В общем подводила стрельба — не справился на стрельбище, и уж никак не можешь рассчитывать на желаемый результат. С нашими нынешними физическими показателями надо стрелять очень четко, чтобы достигать высоких мест.

— Вы улучшили стрельбу из 80,4% в прошлом сезоне до 86,7% сейчас. Но недавно говорили, что надо еще много работать над стабильностью стрельбы ... Есть четкая задача выйти на показатель 89-90%?

— Конечно, очень хочется такого. Но это очень трудно сделать за один год. В прошлом сезоне я сменил винтовку и приклад, скорректировал много моментов и, как видите, меткость улучшилась — появилась стабильность и повысилась точность. В этом сезоне у меня лучший показатель в карьере. Поэтому будем дальше двигаться в этом направлении. Да, были явные ошибки в стрельбе и в этом сезоне, но надо работать и надеяться на улучшение точности.

Дмитрий Пидручный впереди группы биатлонистов в одной из гонок

— Какой из этапов КС был самым сложным в этом сезоне?

— Наверное, в Норвегии, в Осло (Холменколлен). Еще можно вспомнить Поклюку, ведь перед этим этапом я сильно болел, и в Поклюке фактически только начал набирать форму. И вообще там были очень тяжелые старты.

— Этап в Холменколлене уже был "сверх нормы" в конце сезона?

— В Осло уже тянул из последних сил. Чемпионат мира забрал буквально весь ресурс, поэтому в Норвегии делал ставку на стрельбу, ведь физически уже не мог выжимать максимум. Конечно, хотелось еще показать достойный результат, но получилось уже так, как получилось.

— Как вам заокеанские этапы в этом сезоне? Когда еще приходилось бегать в такой мороз, как был в Кэнморе?

— В мороз приходилось, но чтобы в такой — нет. Когда-то, еще в 2013-м в Ханты-Мансийске, тоже был сильный мороз — где минус 18. Но это меньше, чем в Канаде в этом году, и гонки тогда никто не отменял. Поэтому такое, как в Кэнморе, встретил впервые.

Но ничего, в общем мне понравились этапы в Канаде и Америке. Да, мы выступили не лучшим образом, но приятно запомнилась организация и вообще привлекал другой континент. Можно было немного посмотреть мир, узнать других людей.

— Что поразило в Канаде и США?

— Чтобы что-то особенно, то ничего. Просто вообще интересно попасть в фактически другой мир со своими людьми, порядками, даже автомобилями. Сам стиль жизни другой, и в совокупности это по-своему впечатляет.

— После американских этапов немало говорилось о ваших проблемах со здоровьем, вызвавших опасения относительно выступлений на ЧМ... Тогда случилось что-то серьезное или не было поводов волноваться?

— В Раубичах (белорусская база, где проходил чемпионат Европы. — Прим. авт.) было плохое питание, а также свою роль сыграла очень тяжелая дорога в Беларусь. Долгий перелет и акклиматизация повлияли на организм, а питание дало со своей стороны.

Дмитрий Пидручный на чепионате Европы в Беларуси

Тогда я неделю не мог избавиться от боли в желудке, не мог нормально тренироваться и бежать. Поэтому не смог приемлемо выступить на чемпионате Европы, пасьют пришлось специально пропустить, ведь он бы только помешал.

В результате большую часть времени отдыхал и уже готовился к ЧМ, что дало свои плоды. Как по мне, можно было вообще пропускать всю "Европу", но тренер захотел посмотреть на основу команды и поставил на два старта.

— После высокогорного Антхольца сразу ехать за океан в непростые условия Канады и США — как относитесь к такому календарю?

— Думаю, это не проблема. Я нормально перехожу на запад в часовых поясах, поэтому в Америке почти не чувствовал изменения времени. Адаптация прошла довольно легко. А по высокогорью, то в Канаде и США тоже было высокогорье, поэтому все нормально. Еще в процессе подготовки мы с тренерами так и разрабатывали план, чтобы выдержать сначала Антхольц, а затем — этапы в Америке.

Фуркад стал "середнячком" и уже может не вернуться на свой уровень

— "Если бы в спринте пришел 3-м, то не взял бы золото в пасьюте" — почему сделали такой вывод после победной гонки на ЧМ?

— Если бы в спринте взял бронзу, то неизвестно, удалось бы так мобилизоваться на пасьют. После спринта я даже немного разочаровался. Но позже понял, что 4 место в гонке ЧМ — тоже приличный показатель, и главное — отличный шанс взять медаль пасьюта. А так, взобравшись на пьедестал в спринте, психологически бы расслабился и не смог бы настроиться должным образом на гонку-преследование.

— Перед последней стрельбой в пасьюте вы специально пропустили вперед пару человек, чтобы не становиться на крайние коврики из-за сильного ветра?

— Да. Во-первых, я понимал, что надо правильно рассчитывать силы, которых было мало после спринта. Не было нужной свежести. Когда на предпоследнем круге вышел вторым, то специально существенно притормозил, чтобы взять свой темп. Ясно, что несколько человек меня обошли, но сэкономленные силы очень помогли на последнем круге.

Дмитрий Пидручный (в центре) сразу после победного пасьюта ЧМ вместе с Йоханнесом Бе (слева) и Кантеном Фийоном-Майе

В целом же основная ставка была сделана на тактику, чтобы пройти трассу правильно. И, конечно, ветер. Понимал, что стоять на стрельбище ближе к середине, под защитой от ветра, — очень большой плюс для стрельбы. Как видите, сработало, тактика была вполне оправдана.

— Йоханнес Бе купился?

— Ну у Йоханнеса были свои задумки на гонку, но что-то пошло не так. Психология, плохая форма для стойки или что-то конкретно со стрельбой — трудно сказать.

— После пасьюта Бе в разочаровании сказал, что "отдал золото украинцам"...

— Да что тут обижаться? Его тоже можно понять - у биатлониста такого уровня всегда максимальные амбиции и большая ответственность. А здесь идешь с минутой запаса, но на финише проиграешь. Конечно, это больше похоже на "отдал победу", но на самом деле нет. На последней стрельбе при ошибках Бе сразу несколько человек могли сделать рывок и побороться за золото — Йоханнес дал шанс всем преследователям, в том числе и брату. Но этим шансом воспользовался только я.

— Фактор Бе и досрочно выигранный им большой глобус — это реально его невероятная сила или слабость конкурентов?

— Йоханнес сейчас действительно очень сильный, тут без вопросов. Но в этом сезоне у него не было достойных соперников, которые могли бы похвастаться стабильной конкуренцией. Так, на отдельных этапах ему бросали вызов и побеждали его, но в течение всего сезона никто долго не мог тягаться с ним.

Йоханнес Бе

В прошлом сезоне это хорошо делал Мартен Фуркад, они были почти наравне, и судьба глобуса решалась фактически до последнего. Однако сейчас Фуркад вообще провалил сезон и стал "середнячком", и Йоханнес доминировал сам.

— Что случилось с Фуркадом?

— Возможно, в общем потерял мотивацию, или болел много по ходу сезона. На такой спад обычно влияет много причин. С одной стороны странно, что "вчерашний" лучший биатлонист планеты опустился до такого уровня. Помню, он специально пропускал этапы Кубка мира, чтобы подготовиться к ЧМ, но это ничего не дало. Неудивительно, что увеличенная подготовка к чемпионату мира за счет пропусков гонок Кубка мира не помогла ему.

— Как считаете, он еще вернется на свой высокий уровень?

— Думаю, здесь еще вопрос, вернется ли Фуркад вообще на уровень сборной Франции, чтобы конкурировать с тем же Фийоном-Майе и другими. Если он не подтянется на этот уровень и не вернет стабильность, следующий сезон вполне реально может стать последним для него.

— На ЧМ вы с Меркушиной взяли 5 место в смешанной одиночной эстафете. "Если бы все из задуманного получилось, то были бы с медалями" — сказали вы после гонки. Что именно тогда не получилось?

— План заключался в том, чтобы не терять контакта с лидирующей группой. Но, к сожалению, на своем втором этапе Настя должна была использовать несколько запасных патронов, что отбросило нас от тройки лидеров. А на такой короткой дистанции догнать сильных соперников практически невозможно. Разве что рассчитывать на их многочисленные ошибки при стрельбе, чего не произошло.

5 место в общем на ЧМ — тоже неплохо. Но, учитывая реальные шансы взять медаль, все же немного разочаровались.

Никогда не любил летний чемпионат мира...

— За два года работы в сборной Юрая Санитры много говорится о вашем взаимодействии с тренером. Какая фишка или метод работы Юрая были ключевыми в успешных выступлениях на ЧМ?

— Здесь дело не в каких-то отдельных решениях или методах, Санитра — сам по себе хороший тренер, который прекрасно разбирается в подготовке спортсменов. Также очень важно, что к тренеру есть полное доверие и диалог с ним. То есть, ты не просто слепо выполняешь все его указания, а можешь обсудить планы и тренировки. Если есть какие-то сомнения, с ним всегда можно посоветоваться и получить помощь. Доверие и диалог — это основы успеха нашей работы.

— Можно сказать, что в работе с Санитрой нашли своего тренера?

— На данный момент да. Мы не просто делаем все по плану, а постоянно обсуждаем программу и тренировки, прислушиваемся друг к другу и находим эффективные решения. У нас постоянно идет диалог, что очень важно для спортсмена.

Юрай Санитра (слева) вместе с Дмитрием Пидручным biathlon.com.ua

— Вместе с Санитрой уже обсудили сезон? Пришли к выводу, что надо подправить и что добавить в подготовке на следующий сезон?

— Это по-своему секрет, с нашей внутренней кухни. Конечно, поговорили с ним по сезону и уже определили наши недоработки и векторы будущей работы. У нас в команде у каждого есть возможность высказать свое мнение и пожелания по подготовке.

— Когда начнете подготовку на следующий сезон?

— В начале мая начнем уже более или менее активно тренироваться, а во второй половине мая начнутся полноценные сборы.

— Поедете на летний чемпионат мира?

— Честно говоря, я никогда не любил его и надеюсь, что в этом году уже не поеду туда. Я в принципе не люблю ездить на роликах, кроме того, летний ЧМ проходит в неудобный для нашей подготовки период.

— Сейчас уже есть какие-то конкретные цели и желания на следующий сезон относительно своих выступлений?

— О таком я еще точно не думал. У меня всегда есть цель насчет стабильности — хочется стабильных выступлений в течение всего сезона. Для этого надо улучшать свой уровень во многих компонентах.

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