УкрEngРус
ЭкономикаШоу

"Так нельзя": главный тренер устроил разнос биатлонисткам сборной Украины за провал на Кубке мира

2.8тЧитать новость на украинском

Тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец обрушился с критикой на команду после провальной эстафеты на этапе Кубка мира.

"Так нельзя бегать эстафеты, для девушек это станет уроком. Скорее всего они слишком поверили в свои силы и думали, что мишени уже сами будут закрываться. Промахи были небольшими, но это промахи. К тому же, и Валя, и Юля очень долго стреляли. Только Настя хорошо сработала на рубеже. Я расстроен и девушки будут расстроены, но сейчас важнее старт на Олимпиаде", – заявил Велепец в интервью "Биатлону Украины".

Новости
5-й этап Кубка мира по биатлону: результаты и расписание трансляций

Напомним, что женская сборная Украины заняла 11-е место в эстафете 5-го этапа в Рупольдинге.

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на Обозревателе.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Урош Велепец
Объект
Сборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости