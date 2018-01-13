"Так нельзя": главный тренер устроил разнос биатлонисткам сборной Украины за провал на Кубке мира

Тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец обрушился с критикой на команду после провальной эстафеты на этапе Кубка мира.

"Так нельзя бегать эстафеты, для девушек это станет уроком. Скорее всего они слишком поверили в свои силы и думали, что мишени уже сами будут закрываться. Промахи были небольшими, но это промахи. К тому же, и Валя, и Юля очень долго стреляли. Только Настя хорошо сработала на рубеже. Я расстроен и девушки будут расстроены, но сейчас важнее старт на Олимпиаде", – заявил Велепец в интервью "Биатлону Украины".

Напомним, что женская сборная Украины заняла 11-е место в эстафете 5-го этапа в Рупольдинге.