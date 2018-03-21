"Так и остается": лучшая биатлонистка Украины прокомментировала заявление о завершении карьеры

Сильнейшая на сегодня биатлонистка Украины Юлия Джима не подтвердила, но и не опровергла сказанные ранее слова о завершении карьеры. 27-летняя спортсменка пока еще не знает, будет ли продолжать выступления за национальную команду.

"Интервью сейчас не даю: у меня отпуск, я отдыхаю. Все, что я тогда сказала в интервью – так и остается. Я на 100% не могу сказать, что я остаюсь, но и на 100% не могу сказать, что ухожу", – сказала Джима в комментарии UA:Биатлон.

Напомним, после этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене Юлия Джима заявила, что не намерена возвращаться в большой спорт. "Я поняла, что переросла этот уровень, нужно идти дальше", – подчеркнула спортсменка.

Как сообщал "Обозреватель", этап Кубка мира в Холменколлене стал заключительным для украинцев в нынешнем сезоне. Сборная нашей страны решила бойкотировать заключительный старт в Тюмени.