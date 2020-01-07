Старшего тренера сборной Украины по биатлону "выбросили" в сугроб - видеофакт

Биатлонисты сборной Украины поздравили старшего тренера мужской сборной Юрая Санитру, выкинув его в сугроб на стадионе в Хохфильцене.

"Мы немного посидели вместе с Витой и Валей Семеренко. Они вместе с ребятами готовили праздничный ужин. Были и салат оливье, и "шуба". Не хватало только словацких колбасок. Ребята сделали "подарок" - бросили меня в снег на стрельбище", - прокомментировал этот случай Санитра.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Пидгрушная стала победительницей Кубка Австрии, в которых принимали участие и биатлонистки сборной Украины, проводящие там тренировочный сбор перед продолжением сезона на Кубке мира.

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