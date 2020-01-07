Главная Новости
7 января • обновлено в 13:35
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Старшего тренера сборной Украины по биатлону "выбросили" в сугроб - видеофакт

1.1т
Читать материал на украинском

Биатлонисты сборной Украины поздравили старшего тренера мужской сборной Юрая Санитру, выкинув его в сугроб на стадионе в Хохфильцене.

"Мы немного посидели вместе с Витой и Валей Семеренко. Они вместе с ребятами готовили праздничный ужин. Были и салат оливье, и "шуба". Не хватало только словацких колбасок. Ребята сделали "подарок" - бросили меня в снег на стрельбище", - прокомментировал этот случай Санитра.

Новости
Где смотреть 4-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Пидгрушная стала победительницей Кубка Австрии, в которых принимали участие и биатлонистки сборной Украины, проводящие там тренировочный сбор перед продолжением сезона на Кубке мира.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Персона
Юрай Санитра
Место
Австрия Хохфильцен
Тег
Сборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги