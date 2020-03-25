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25 марта • обновлено в 21:04
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Санитра уверен, что в Украине "не будет ужаса" из-за коронавируса

1.9т
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Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра уверен, что наша страна не повторит ужасный опыт Европы по числу смертей от коронавируса.

Юрай Санитра

Юрай Санитра

Суспільне Біатлон

"У нас в Словакии строгий карантин. Я уже практически неделю не выхожу из дома. За ребят немного переживал, ведь эта ситуация в мире сложная. Уверен, что в Украине не будет такого ужаса, но риски очень велики. Когда я общался с ребятами, я говорил им, чтобы были осторожными при контакте с людьми, чтобы лицо было защищено", – сказал Санитра в интервью Суспільне Біатлон.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский врач Евгений Комаровский назвал причины, почему у профессиональных спортсменов риск заболеть коронавирусом гораздо выше.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Юрай Санитра
Тег
Сборная Украины по биатлону
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