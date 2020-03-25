Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра уверен, что наша страна не повторит ужасный опыт Европы по числу смертей от коронавируса.

Юрай Санитра Суспільне Біатлон

"У нас в Словакии строгий карантин. Я уже практически неделю не выхожу из дома. За ребят немного переживал, ведь эта ситуация в мире сложная. Уверен, что в Украине не будет такого ужаса, но риски очень велики. Когда я общался с ребятами, я говорил им, чтобы были осторожными при контакте с людьми, чтобы лицо было защищено", – сказал Санитра в интервью Суспільне Біатлон.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский врач Евгений Комаровский назвал причины, почему у профессиональных спортсменов риск заболеть коронавирусом гораздо выше.

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