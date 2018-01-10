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Самый ненавистный биатлонист в России установил исторический рекорд Кубка мира

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Лидер сборной Франции по биатлону Мартен Фуркад, который после скандала с россиянином Антоном Шипулиным стал самым ненавистным биатлонистом в Российской Федерации установил новый рекорд Кубка Мира.

29-летний Фуркад, выиграв индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, побил собственное достижение конца сезона-2012/13 – начала сезона-2013/14, когда провел серию в 13 подиумов.

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До Фуркада рекордом по количеству призовых мест на этапах Кубка мира владели восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьёрндален и четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев (по 10 заездов в топ-3 подряд).

Напомним, что Бьёрндален сенсационно не смог пробиться на Олимпийские Игры-2018, которые пройдут в Южной Корее.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Уле-Эйнар БьёрндаленМартен Фуркад
Место
ГерманияРупольдинг
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