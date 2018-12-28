Российский биатлонист выступил на Кубке РФ в украинской форме

Россиянин Александр Жирный, который четыре года выступал за сборную Украины по биатлону, на третьем этапе Кубка страны под названием "Ижевская винтовка" выступал в экипировке "желто-синих".

Спортсмена не обеспечили формой власти Башкирии, цвета которой он защищает, вернувшись в РФ. "Регион, за который выступаю (Башкортостан. – Ред.), не выдал комбинезон. Что имею, в том и бегаю. Осталось много экипировки после четырех сезонов, что я выступал за сборную Украины. Куда я буду ее девать?" – приводит слова Жирного "Матч ТВ".

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Александр Жирный Федерация биатлона Украины

Отметим, что на "Ижевской винтовке" Жирный принял участие в двух спринтерских гонках. В одной он показал 49-й результат, а во второй финишировал 24-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Международном союзе биатлонистов (IBU) объявили бойкот известному российскому журналисту Дмитрию Губерниеву. Сам представитель СМИ по-хамски отреагировал на подобные заявления и попал под шквал критики.