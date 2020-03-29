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29 марта • обновлено в 20:15
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Резцова о карантине: "Не соблюдаю. Езжу по гостям, что нам будет? Лучше жить как жилось, не забивая себе мозг"

5.1т
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Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова похвасталась, что не соблюдает и не будет соблюдать карантин из-за коронавируса.

Анфиса Резцова

Анфиса Резцова

СЭ

"Карантин? Я его не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет? Ходим по лесу с родными, навестила брата под Владимиром, там чистая природа. Внуку год, его в четырех стенах держать неправильно. Давайте честно – никто не знает даже, помогает или нет маска. Как его соблюдать-то? Лучше жить как жилось, не забивая себе мозг. И потом - сейчас так активно озвучивают, что будет наказание за нарушение. Я все понимаю, безопасность, но где конкретный закон? Вчера начали активно критиковать людей, поехавших на шашлыки. Сидят люди семьями, никому не мешают. Какие они разносчики вируса? Скоро нам запретят дышать, что ли? Такое ощущение, что кому-то хочется побольше запретить", – цитирует Резцову "СЭ".

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый российский комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев возмутился поведением россиян, которые не соблюдают карантин при пандемии коронавируса.

Ранее Губерниев заявил, что в таких условиях несоблюдения карантина при коронавирусе, в России будет очень много жертв.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Давай давай,левчик тоже быковал.
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