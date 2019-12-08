Принято решение по Пидгрушной в сборной Украины

Капитан женской сборной Елена Пидгрушная присоединится к основной команде на второй этап Кубка мира, который пройдет австрийском Хохфильцене с 12 по 15 декабря.

"Лена Пидгрушная приедет с гор, соответственно, Надя Белкина поедет на Кубок IBU. А с учетом программы второго этапа Кубка мира, возможно, отправим в Риднау еще кого-то, может быть, даже Меркушину. Дело в том, что в Риднау есть суперспринт, а эта гонка очень подходит Насте. Если же будет необходимо ее участие, скажем, в эстафете, то приехать в Хохфильцен не будет проблемой – там всего два часа езды", – цитирует президента Федерации биатлона Украины biathlon.com.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, 32-летняя Пидгрушная досрочно завершила предыдущий сезон в средине февраля из-за обнаружения острой стадии миокардита (воспаления сердечной мышцы).

Напомним, что на 1-м этапе сборная Украины смогла завоевать лишь одну медаль. "Серебро" в индивидуальной гонке взяла Юлия Джима.

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