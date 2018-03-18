Лучший биатлонист России бездарно лишился "серебра" в эстафете Кубка мира по биатлону

В норвежском Холменколлене мужской эстафетой завершился 8-й этап Кубка мира по биатлону. Сборная Украины составе Артема Примы, Руслана Ткаленко, Дмитрий Пидручный и Владимир Семаков заняла двенадцатое место.

Украинская команда, в которой тренеры экспериментально изменили привычный порядок спортсменов, сражение начала уверенно. Прима провел свой этап идеально, передав эстафету пятым, отставая на 7 секунд от лидера.

Руслан Ткаленко не смог поддержать ритм партнера и свой этап провалил. 25-летний уроженец Николаевки кроме трех неточных выстрелов, проиграл суммарно более минуты ходом.

Дмитрий Пидручный стартовал 12-м, уступая уже 1:20.4. Наш капитан не смог особо улучить позиции, отыграв лишь одно место, но проиграв еще 20 секунд.

Владимир Семаков несмотря на идеальную стрельбу, проиграл еще полторы минуты, финишировав за пределами десятки.

Победу добыли норвежцы, а за "серебро" устроили настоящую зарубу Россия и Австрия. Лучший биатлонист РФ Антон Шипулин, выигрывая после последней стрельбы 16 секунд, бездарно растерял все преимущество и проиграл серебряную медаль Юлиану Эберхарду.

Кубок мира продолжится 22 марта этапом в Тюмени. Сборная Украины бойкотирует этот этап. Кроме того, украинское телевидение отказалось его транслировать.