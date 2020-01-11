Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция женской эстафеты

Украинки довольно блекло начали 4-й этап Кубка мира в Оберхофе, вовсе не оправдав ожиданий в спринте, но сегодня могут отыграться в командной эстафете.

Правда, погода в Оберхофе с каждым днем только ухудшает ситуацию для биатлонистов (последние номера на некоторых участках разбитой трассы едут фактически по воде), и на первый план выходят физические качества. Смогут ли наши девушки, в первую очередь Валя Семеренко и Елена Пидгрушная (которые будут ехать 3-й и 4-й в эстафете) правильно одолеть свои отрезки?

Юлия Джима

Сборную Украины в женской эстафете представляет вполне традиционная четверка последних лет – Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валя Семеренко и Елена Пидгрушная. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женской эстафеты, которая начнется в 13:00 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Оберхоф (Германия). DKB-Ski-Arena

13:00. Эстафета (4х6 км). Женщины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине по ТВ все гонки Кубка мира в прямом эфире показывает телеканал "UA:Перший", а также в HD-качестве за биатлонными баталиями есть возможность следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого гонки КМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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