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11 января • обновлено в 12:31
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Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция женской эстафеты

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Украинки довольно блекло начали 4-й этап Кубка мира в Оберхофе, вовсе не оправдав ожиданий в спринте, но сегодня могут отыграться в командной эстафете.

Правда, погода в Оберхофе с каждым днем только ухудшает ситуацию для биатлонистов (последние номера на некоторых участках разбитой трассы едут фактически по воде), и на первый план выходят физические качества. Смогут ли наши девушки, в первую очередь Валя Семеренко и Елена Пидгрушная (которые будут ехать 3-й и 4-й в эстафете) правильно одолеть свои отрезки?

Юлия Джима

Юлия Джима

Сборную Украины в женской эстафете представляет вполне традиционная четверка последних лет – Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валя Семеренко и Елена Пидгрушная. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женской эстафеты, которая начнется в 13:00 по киевскому времени.

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КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Оберхоф (Германия). DKB-Ski-Arena

13:00. Эстафета (4х6 км). Женщины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине по ТВ все гонки Кубка мира в прямом эфире показывает телеканал "UA:Перший", а также в HD-качестве за биатлонными баталиями есть возможность следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого гонки КМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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Читайте все новости по теме "Биатлон" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Биатлон Кубок мира по биатлону
Персоны
Елена Пидгрушная Валя Семеренко Анастасия Меркушина Юлия Джима
Место
Германия Оберхоф
Тег
Федерация биатлона Украины
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