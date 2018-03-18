Кубок мира по биатлону 2017/2018: результаты и расписание гонок

26 ноября в шведском Эстерсунде стартовала самая популярная серия международных соревнований по биатлону, состоящая из 9 этапов - Кубок мира.
В соответствии с результатами прошлого сезона национальные команды представлены следующим количеством спортсменов:
Мужчины:
6 участников: Норвегия, Россия, Германия, Австрия, Франция
5 участников: США, Украина, Чехия, Италия , Швейцария
4 участника: Канада, Белоруссия, Швеция, Болгария, Словакия, Словения, Казахстан
3 участника: Эстония, Румыния, Литва, Финляндия, Польша Латвия
2 участника: Республика Корея, Япония
1 участник: Сербия
Женщины:
6 участников: Германия, Франция, Чехия, Италия, Украина
5 участников: Россия, Норвегия, Швеция, Белоруссия, Казахстан
4 участника: Польша, Канада, Швейцария, США, Австрия, Словакия, Финляндия
3 участника: Словения, Эстония, Болгария, Япония, Литва, Республика Корея
2 участника: КНР, Румыния
1 участник: Молдавия
Полный календарь выглядит следующим образом (время киевское)
Этап 1 - Эстерсунд, Швеция (26 ноября - 03 декабря 2017)
26.11.17 15:15 1. смешанная эстафета (супермикст)/ ОТЧЕТ
26.11.17 18:10 2. смешанная эстафета / ОТЧЕТ
29.11.17 18:15 3. женщины, 15 км, индивидуальная гонка / ОТЧЕТ
30.11.17 18:15 4. мужчины, 20 км, индивидуальная гонка / ОТЧЕТ
01.12.17 18:45 5. женщины, 7.5 км, спринт / ОТЧЕТ
02.12.17 15:45 6. мужчины, 10 км, спринт / ОТЧЕТ
03.12.17 14:15 7. женщины, 10 км, гонка преследования / ОТЧЕТ
03.12.17 16:15 8. мужчины, 12.5 км, гонка преследования / ОТЧЕТ
Этап 2 - Хохфильцен, Австрия (08 - 10 декабря 2017)
08.12.17 12:30 1. мужчины, 10 км, спринт / ОТЧЕТ
08.12.17 15:15 2. женщины, 7.5 км, спринт / ОТЧЕТ
мужчины, 12.5 км, гонка преследования / ОТЧЕТ
женщины, 10 км, гонка преследования / ОТЧЕТ
12:30 мужчины, 4х7.5 км, эстафета / ОТЧЕТ
15:10 женщины, 4х6 км, эстафета / ОТЧЕТ
Этап 3 - Анси, Франция (14 - 17 декабря 2017)
женщины, спринт, 7.5 км / ОТЧЕТ
мужчины, спринт 10 км / ОТЧЕТ
12:45 - женщины, гонка преследования, 10 км / ОТЧЕТ
15:45 - мужчины, гонка преследования, 12.5 км / ОТЧЕТ
12:45 - женщины, масс-старт, 12.5 км / ОТЧЕТ
15:30 - мужчины, масс-старт, 15 км / ОТЧЕТ
Этап 4 - Оберхоф, Германия (04 - 07 января 2018)
спринт, женщины / ОТЧЕТ
мужчины, 10 км, спринт / ОТЧЕТ
гонка преследования, женщины / ОТЧЕТ
гонка преследования, мужчины / ОТЧЕТ
женщины, 4х6 км, эстафета / ОТЧЕТ
мужчины, 4х7.5 км, эстафета / ОТЧЕТ
Этап 5 - Рупольдинг, Германия (10 - 14 января 2018)
10 января, среда
15:20 - индивидуальная гонка, мужчины 20 км / ОТЧЕТ
11 января, четверг
15:20 - индивидуальная гонка, женщины 15 км / ОТЧЕТ
12 января, пятница
15:30 - эстафета, мужчины 4x7,5 км / ОТЧЕТ
13 января, суббота
15:30 - эстафета, женщины 4x6 км / ОТЧЕТ
14 января, воскресенье
13:15 - масс-старт, мужчины 15 км / ОТЧЕТ
15:40 - масс-старт, женщины 12,5 км / ОТЧЕТ
Этап 6 - Антхольц, Италия (18 - 21 января 2018)
18 января, четверг
15:15 - спринт, женщины 7.5 км / ОТЧЕТ
19 января, пятница
15:15 - спринт, мужчины 10 км / ОТЧЕТ
20 января, суббота
14:15 - гонка преследования, женщины 10 км / ОТЧЕТ
16:00 - гонка преследования, мужчины 12.5 км / ОТЧЕТ
21 января, воскресенье
13:30 - масс-старт, женщины 12.5 км - / ОТЧЕТ
15:45 - масс-старт, мужчины 15 км / ОТЧЕТ
Этап 7 - Контиолахти, Финляндия (08 - 11 марта 2018)
8 марта, четверг
18:45, спринт, мужчины, 10 км / ОТЧЕТ
9 марта, пятница
18:45, спринт, женщины, 7.5 км / ОТЧЕТ
10 марта, суббота
14:40, одиночная смешанная эстафета (супермикст) / ОТЧЕТ
17:45, классическая смешанная эстафета / ОТЧЕТ
11 марта, воскресенье
14:30, масс-старт, мужчины / ОТЧЕТ
17:10, масс-старт, женщины / ОТЧЕТ
Этап 8 - Холменколлен, Норвегия (15 - 18 марта 2018)
15 марта, четверг
12:55, женщины, спринт на 7.5 км / ОТЧЕТ
15:40, мужчины, спринт на 10 км / ОТЧЕТ
17 марта, суббота
13:20, женщины, эстафета 4х6 км / ОТЧЕТ
1. Франция – 1:10.58,3 (0+6)
2. Германия – 14,4 (0+7)
3. Италия – 32,2 (0+8)
8. Украина – 2.36,1 (0+11).
15:45, мужчины, гонка преследования на 12.5 км / ОТЧЕТ
1 (3). Мартен Фуркад (Франция) – 31.31,6 (1-0-1-0)
2 (5). Лукас Хофер (Италия) – 18,1 (1-0-0-0)
3 (2). Йоханнес Бе (Норвегия) – 32,5 (1-2-0-1)...
26 (33). Артем Прима (Украина) – 2.05,4 (1-0-0-0)...
38 (21). Дмитрий Пидручный (Украина) – 2.48,0 (1-0-3-0)
18 марта, воскресенье
13:00, женщины, гонка преследования на 10 к / ОТЧЕТ
1. Дарья Домрачева (Беларусь) – 30.37,4 (1-0-1-0)
2. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 9,2 (0-2-2-0)
3. Сюзан Данкли (США) – 29,5 (1-0-1-0)...
5. Юлия Джима (Украина) – 46,8 (1-0-0-1)...
36. Анастасия Меркушина (Украина) – 3.01,2 (0-0-0-1)...
15:45, мужчины, эстафета 4х7.5 км / ОТЧЕТ
1. Норвегия – 1:13.13,7 (0+3)
2. Австрия – 50,3 (0+5)
3. Россия – 56,9 (0+4)
10. Чехия – 3.04,6 (0+9)
11. Италия – 3.04,9 (1+6)
12. Украина – 3.06,3 (0+4)
Этап 9 - Тюмень, Россия (22 - 25 марта 2018)
22.03.18 16:45 1. мужчины, 10 спринт
23.03.18 16:45 2. женщины, 7.5 спринт
24.03.18 15:00 3. мужчины, 12.5 гонка преследования
24.03.18 17:00 4. женщины, 10 гонка преследования
25.03.18 15:00 5. мужчины, 15 масс-старт
25.03.18 17:00 6. женщины, 12.5 масс-старт
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