Кубок мира по биатлону 2017/2018: результаты и расписание гонок

26 ноября в шведском Эстерсунде стартовала самая популярная серия международных соревнований по биатлону, состоящая из 9 этапов - Кубок мира.

В соответствии с результатами прошлого сезона национальные команды представлены следующим количеством спортсменов:

Мужчины:

6 участников: Норвегия, Россия, Германия, Австрия, Франция

5 участников: США, Украина, Чехия, Италия , Швейцария

4 участника: Канада, Белоруссия, Швеция, Болгария, Словакия, Словения, Казахстан

3 участника: Эстония, Румыния, Литва, Финляндия, Польша Латвия

2 участника: Республика Корея, Япония

1 участник: Сербия

Женщины:

6 участников: Германия, Франция, Чехия, Италия, Украина

5 участников: Россия, Норвегия, Швеция, Белоруссия, Казахстан

4 участника: Польша, Канада, Швейцария, США, Австрия, Словакия, Финляндия

3 участника: Словения, Эстония, Болгария, Япония, Литва, Республика Корея

2 участника: КНР, Румыния

1 участник: Молдавия

Полный календарь выглядит следующим образом (время киевское)

Этап 1 - Эстерсунд, Швеция (26 ноября - 03 декабря 2017)

26.11.17 15:15 1. смешанная эстафета (супермикст)/ ОТЧЕТ



26.11.17 18:10 2. смешанная эстафета / ОТЧЕТ

29.11.17 18:15 3. женщины, 15 км, индивидуальная гонка / ОТЧЕТ

30.11.17 18:15 4. мужчины, 20 км, индивидуальная гонка / ОТЧЕТ

01.12.17 18:45 5. женщины, 7.5 км, спринт / ОТЧЕТ

02.12.17 15:45 6. мужчины, 10 км, спринт / ОТЧЕТ

03.12.17 14:15 7. женщины, 10 км, гонка преследования / ОТЧЕТ

03.12.17 16:15 8. мужчины, 12.5 км, гонка преследования / ОТЧЕТ

Этап 2 - Хохфильцен, Австрия (08 - 10 декабря 2017)

08.12.17 12:30 1. мужчины, 10 км, спринт / ОТЧЕТ

08.12.17 15:15 2. женщины, 7.5 км, спринт / ОТЧЕТ мужчины, 12.5 км, гонка преследования / ОТЧЕТ женщины, 10 км, гонка преследования / ОТЧЕТ 12:30 мужчины, 4х7.5 км, эстафета / ОТЧЕТ 15:10 женщины, 4х6 км, эстафета / ОТЧЕТ

Этап 3 - Анси, Франция (14 - 17 декабря 2017)

женщины, спринт, 7.5 км / ОТЧЕТ мужчины, спринт 10 км / ОТЧЕТ 12:45 - женщины, гонка преследования, 10 км / ОТЧЕТ 15:45 - мужчины, гонка преследования, 12.5 км / ОТЧЕТ 12:45 - женщины, масс-старт, 12.5 км / ОТЧЕТ 15:30 - мужчины, масс-старт, 15 км / ОТЧЕТ

Этап 4 - Оберхоф, Германия (04 - 07 января 2018)

спринт, женщины / ОТЧЕТ

мужчины, 10 км, спринт / ОТЧЕТ гонка преследования, женщины / ОТЧЕТ гонка преследования, мужчины / ОТЧЕТ женщины, 4х6 км, эстафета / ОТЧЕТ

мужчины, 4х7.5 км, эстафета / ОТЧЕТ

Этап 5 - Рупольдинг, Германия (10 - 14 января 2018)

10 января, среда 15:20 - индивидуальная гонка, мужчины 20 км / ОТЧЕТ 11 января, четверг 15:20 - индивидуальная гонка, женщины 15 км / ОТЧЕТ 12 января, пятница 15:30 - эстафета, мужчины 4x7,5 км / ОТЧЕТ 13 января, суббота 15:30 - эстафета, женщины 4x6 км / ОТЧЕТ 14 января, воскресенье 13:15 - масс-старт, мужчины 15 км / ОТЧЕТ 15:40 - масс-старт, женщины 12,5 км / ОТЧЕТ

Этап 6 - Антхольц, Италия (18 - 21 января 2018)

18 января, четверг 15:15 - спринт, женщины 7.5 км / ОТЧЕТ 19 января, пятница 15:15 - спринт, мужчины 10 км / ОТЧЕТ 20 января, суббота 14:15 - гонка преследования, женщины 10 км / ОТЧЕТ 16:00 - гонка преследования, мужчины 12.5 км / ОТЧЕТ 21 января, воскресенье 13:30 - масс-старт, женщины 12.5 км - / ОТЧЕТ 15:45 - масс-старт, мужчины 15 км / ОТЧЕТ

Этап 7 - Контиолахти, Финляндия (08 - 11 марта 2018)

8 марта, четверг 18:45, спринт, мужчины, 10 км / ОТЧЕТ 9 марта, пятница 18:45, спринт, женщины, 7.5 км / ОТЧЕТ 10 марта, суббота 14:40, одиночная смешанная эстафета (супермикст) / ОТЧЕТ 17:45, классическая смешанная эстафета / ОТЧЕТ 11 марта, воскресенье 14:30, масс-старт, мужчины / ОТЧЕТ 17:10, масс-старт, женщины / ОТЧЕТ

Этап 8 - Холменколлен, Норвегия (15 - 18 марта 2018)

15 марта, четверг 12:55, женщины, спринт на 7.5 км / ОТЧЕТ 15:40, мужчины, спринт на 10 км / ОТЧЕТ 17 марта, суббота 13:20, женщины, эстафета 4х6 км / ОТЧЕТ 1. Франция – 1:10.58,3 (0+6)

2. Германия – 14,4 (0+7)

3. Италия – 32,2 (0+8)

8. Украина – 2.36,1 (0+11). 15:45, мужчины, гонка преследования на 12.5 км / ОТЧЕТ 1 (3). Мартен Фуркад (Франция) – 31.31,6 (1-0-1-0)

2 (5). Лукас Хофер (Италия) – 18,1 (1-0-0-0)

3 (2). Йоханнес Бе (Норвегия) – 32,5 (1-2-0-1)...

26 (33). Артем Прима (Украина) – 2.05,4 (1-0-0-0)...

38 (21). Дмитрий Пидручный (Украина) – 2.48,0 (1-0-3-0) 18 марта, воскресенье 13:00, женщины, гонка преследования на 10 к / ОТЧЕТ 1. Дарья Домрачева (Беларусь) – 30.37,4 (1-0-1-0)

2. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 9,2 (0-2-2-0)

3. Сюзан Данкли (США) – 29,5 (1-0-1-0)...

5. Юлия Джима (Украина) – 46,8 (1-0-0-1)...

36. Анастасия Меркушина (Украина) – 3.01,2 (0-0-0-1)... 15:45, мужчины, эстафета 4х7.5 км / ОТЧЕТ 1. Норвегия – 1:13.13,7 (0+3)

2. Австрия – 50,3 (0+5)

3. Россия – 56,9 (0+4)

10. Чехия – 3.04,6 (0+9)

11. Италия – 3.04,9 (1+6)

12. Украина – 3.06,3 (0+4)

Этап 9 - Тюмень, Россия (22 - 25 марта 2018)