Знаменитая российская биатлонистка Анфиса Резцова снова раскритиковала карантин из-за пандемии коронавируса.

Олимпийская чемпионка сравнила граждан РФ с заключенными, так как людям запрещают выходить из дому.

Анфиса Резцова Sport24

"У нас нет комендантского часа, нет хорошо прописанных законов. Люди не понимают, почему им приходят штрафы, когда они проехали на своей машине. Неужели мы такие преступники? Даже заключенных людей, которые нарушают закон, выводят подышать воздухом. Получается, что мы тоже наказанные? Какое преступление мы совершили, что сидим в четырех стенах? Очень тяжело психологически людям", – цитирует Резцову интернет-издание Sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анфиса Резцова устроила жесткую перепалку с известным комментатором Дмитрием Губерниев из-за пандемии коронавируса в России.

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