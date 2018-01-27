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Где смотреть чемпионат Европы по биатлону: результаты, расписание трансляций

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В итальянском городе Риднау стартовал чемпионат Европы по биатлону. Соревнования, которые включают в себя пять дисциплин, пройдут с 24 по 28 января.

Любители биатлона смогут посмотреть гонки на трассах в Италии в прямом эфире на телеканале "UA:Перший". Кроме того, ЧЕ будут транслировать российский "Матч ТВ" и белоруссий "Беларусь 5".

При этом стоит отметить, что Международный союз биатлонистов (IBU) не дал разрешения на трансляции первого соревновательного дня. Поэтому индивидуальные гонки у мужчин и женщин 24 января показаны не будут.

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Чемпионат Европы по биатлону-2018. Расписание гонок

24 января, среда

Индивидуальная гонка, мужчины 20 км / ОТЧЕТ

Индивидуальная гонка, женщины 15 км / ОТЧЕТ

26 января, пятница

Спринт, мужчины 10 км / ОТЧЕТ

Спринт, женщины 7.5 км / ОТЧЕТ

27 января, суббота

Гонка преследования, мужчины 12.5 км - 14:00

Гонка преследования 10 км, Женщины - 16:00

28 января, воскресенье

Одиночная смешанная эстафета - 14:00

Смешанная эстафета - 16:00

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Тема
чемпионат Европы по биатлону
Место
Италия
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