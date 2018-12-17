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Где смотреть 3-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

1.3тЧитать материал на украинском

С 20 по 23 декабря в чешском городе Нове-Место пройдет третий этап Кубка мира по биатлону 2018/2019. Он будет включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и масс-старт.

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Австрии организуют телеканалы "UA:Перший" и Sport 1.

Трасса в Нове-Место

Трасса в Нове-Место

Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе UA: Бiатлон. Кроме того, этап в Хохфильцене покажут Eurosport 1/2, "Беларусь 5" и "Матч ТВ".

20 декабря, четверг

18:30, спринт, мужчины, 10 км / "UA:Перший", Sport 1, Eurosport 1, "Беларусь 2", "Матч ТВ"

21 декабря, пятница

18:30, спринт, женщины, 7,5 км / "UA:Перший", Sport 1, Eurosport 1, "Беларусь 5", "Матч ТВ"

22 декабря, суббота

16:00, гонка преследования, мужчины, 12,5 км / "UA:Перший", Sport 1, Eurosport 1, "Беларусь 5", "Матч! Арена"

18:00, гонка преследования, женщины, 10 км / "UA:Перший", Sport 1, Eurosport 1, "Беларусь 5", "Матч! Арена"

23 декабря, воскресенье

12:45, масс-старт, мужчины, 15 км / "UA:Перший", Sport 1, Eurosport 1, "Беларусь 5", "Матч ТВ"

15:30, масс-старт, женщины, 12,5 км / "UA:Перший", Sport 1, Eurosport 1, "Беларусь 5", "Матч ТВ"

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Пидгрушная резко отреагировала на критику сборной Украины

Напомним, что на 1-м этапе Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку. Благодаря этому триумфу наша сборная завоевала лидерство в Кубке наций.

На 2-м этапе сборная Украины выступила провально - в мужской эстафете наши биатлонисты финишировали 16-ми, а в женской - восьмыми.

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Место
ЧехияНове-Место-на-Мораве
Тег
Сборная Украины по биатлону
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