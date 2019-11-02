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2 ноября • обновлено в 14:49
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"Это шапито": чемпионка мира по биатлону объяснила побег из России

2.3т Читать материал на украинском

Победительница юниорского чемпионата мира по биталону Ольга Подчуфарова, которая будет выступать за сборную Словении, объяснила, почему приняла такое решение

"В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это все — шапито. Но я не хочу быть в нем грустным клоуном. И потому меняю вектор", — написала российская биатлонистка.

По ее словам, она не стремится "всем понравится", поскольку уже давно не переживает из-за мнения общественности. Спортсменка подчеркнула, что вопросы, касающиеся ее жизни и карьеры, она вольна решать сама.

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руденко евгений
руденко евгений
а то, что тысячи спортсменов живут, тренируются, переезжают в другие страны, это не побеги? Ну переехала Подчуфарова, почему сразу побег?
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