"Это шапито": чемпионка мира по биатлону объяснила побег из России

Победительница юниорского чемпионата мира по биталону Ольга Подчуфарова, которая будет выступать за сборную Словении, объяснила, почему приняла такое решение

"В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это все — шапито. Но я не хочу быть в нем грустным клоуном. И потому меняю вектор", — написала российская биатлонистка.

По ее словам, она не стремится "всем понравится", поскольку уже давно не переживает из-за мнения общественности. Спортсменка подчеркнула, что вопросы, касающиеся ее жизни и карьеры, она вольна решать сама.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Словакии трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина неожиданно завершила выступления.

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